Page admite que Ábalos era "un personaje" y que su trayectoria era conocida en el PSOE

El presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García Page, no se ha mordido la lengua y ha calificado al exministro de Transportes y antiguo secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, como "un personaje conocido con trayectoria en el partido" y que los comentarios de los pasillos de Ferraz apuntaban a las pruebas aportadas en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el patrimonio de Ábalos con el que se han encontrado mensajes subidos de tono referidos a las prostitutas que mantenía con los sobres salidos de Ferraz.

En este sentido, en una entrevista en RTVE en la que ha mostrado su rechazo al uso partidista del aborto, que ha considerado que ya se encuentra blindado en el sistema sanitario español y mostrado su rechazo a los nacionalistas, Page ha tachado la actuación de Ábalos como "vomitiva y obscena".

A diferencia de la percepción sobre el exministro de Transportes y su mano derecha, Koldo Izaguirre, el verso libre del PSOE ha realizado una excepción con el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, de quien no esperaba su implicación en la trama Koldo.

Sin la información detallada y con un pequeño atisbo de duda ante la pregunta del presentador de Mañaneros, Javier Ruiz, Page ha mostrado su convencimiento de que en la formación socialista no existe una caja B y ha resaltado que la inmensa mayoría de los militantes cuentan con un "buen honor" del que han abusado tanto Santos Cerdán como José Luis Ábalos. Pese a que la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, señalase que con los informes presentados por los partidos no se pueden "detectar cajas B", el relato de los socialistas no ha cambiado, es más, el presidente del Gobierno ha aumentado su euforia después de las dos primeras victorias parlamentarias en el nuevo curso político.

Page denuncia los ataques de los independentistas contra la igualdad

Fuera del informe de la UCO y de las polémicas generadas por la propuesta de Pedro Sánchez para blindar el aborto en la Constitución, el líder de los socialistas manchegos ha analizado las opciones del PSOE de resistir en el Gobierno hasta el año 2027.

Para Page, es "técnicamente posible que aguante" debido a la ausencia de una alternativa para realizar una moción de censura, ya que los nacionalistas, fuera de los tirones, se encuentran alineados en la coalición y no quieren relacionarse con la formación liderada por Santiago Abascal. "El problema del Gobierno es realmente la irrupción del independentismo, no solo por la amenaza a España, sino porque son patológicamente incompatibles con el concepto de igualdad que defendemos desde el PSOE", ha espetado afirmando que es un problema que se cuele en el debate autonómico, ya que al 85% de los españoles los nacionalistas no les representan.

Sin entrar en el debate de la figura de Pedro Sánchez, ha cerrado filas en torno al mandato del líder de los socialistas y ha rechazado la opción de presentarse como candidato socialista a las próximas elecciones generales.