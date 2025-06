El Gobierno tiene que nombrar tres nuevos generales de la Guardia Civil

El Gobierno, sin que tenga una fecha prefijada, debe nombrar en las próximas semanas a tras generales de la Guardia Civil con el fin de cubrir otras tantas vacantes, entre ellas la de la Zona de Zaragoza y otras dos de nueva creación, que podrían corresponder a Estado Mayor y Enseñanza. Los designados deberán salir de entre los coroneles que ya han realizado el correspondiente curso para acceder a este empleo.

Según se ha informado a LA RAZÓN en medios próximos a la Benemérita, se espera que los nombramientos se realicen. a efectos operativos, en un plazo no demasiado dilatado para que no se generen situaciones como las habidas en el pasado, en que se llegaron a acumular seis vacantes de general.

Por otra parte, no quisieron pronunciarse sobre las noticias de que los ascensos podrían ser utilizados por el Gobierno con el fin de generar una serie de cambios que afectarían a la actual jefatura de la Unidad Central Operativa (UCO), cuyo coronel jefe, Rafael Yuste, sería ascendido a general aunque, en teoría, no le corresponda por la calificación establecida por el Consejo Superior. Esa calificación no siempre es respetada por el Ejecutivo, como ocurrió con el coronel Pérez de los Cobos.

A este respecto, subrayaron que la UCO, que actúa siempre a las órdenes de los jueces, es una unidad "suficientemente rodada" y que tratar de realizar maniobras para su control desde el Gobierno no tendría sentido, mucho menos en estos momentos en que algunas de las pesquisas que realizan los agentes, siempre a las órdenes de los jueces, afectan a personas del entorno del Ejecutivo y del principal partido que lo sustental.

El nombramiento de nuevos generales de la Guardia Civil debe sustentarse en un acuerdo previo entre los ministerios de Interior y Defensa.