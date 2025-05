Guardias civiles denuncian la "sordera selectiva del innombrable de Marlaska"

"Ante la sordera fingida por el innombrable ministro que preside interior, no vamos a dejar de denunciar el abandono que sufren todos los miembros de la Guardia Civil a quienes se nos sigue negando el reconocimiento como profesión de riesgo. Sordera y ceguera fingidas porque tanto el máximo responsable de Interior como todos los miembros de su séquito saben perfectamente el riesgo que corren a diario los guardias civiles. El innombrable por su experiencia como juez es conocedor del riesgo que corren día a día los miembros de la Benemérita en el ejercicio de su profesión. No puede alegar ignorancia, en su etapa de magistrado llevó muchos atentados de ETA con guardias civiles como víctimas". Así lo expresa la asociación AEGC en una nota divulgada hoy. "No encontramos justificación para su actitud de dejadez ante la inseguridad jurídica y física que tenemos que soportar. Su cabezona negativa, de no considerarnos profesión de riesgo es una muestra de su falta de preocupación por la vida de los guardias civiles", aagrega. Recuerdan que "ejemplos del riesgo que supone para nuestra vida nuestra profesión lo tenemos en cada jornada laboral, como ha sucedido en Huelva, en León y recientemente en Alicante donde varias patrullas pusieron en riesgo su propia vida para poder detener a un kamikaze que con su actitud temeraria estaba poniendo en riesgo al resto de automovilistas. Los compañeros no tuvieron ninguna duda: arriesgaron sus vidas para evitar que el kamikaze matara a otros conductores y a las personas que paseaban por la calle, sufriendo lesiones que han requerido atención médica, por lo que nos personaremos como acusación particular". "Dudas que parece tienen el innombrable, su equipo de la Secretaria de Estado de Seguridad y de la Dirección General de la Guardia Civil, no solo sobre si tenemos o no profesión de riesgo también negándonos ser considerados Autoridad como si lo es él como juez, como diputado y como ministro", subrayan. "Las agresiones van en aumento. La razón está clara: los agresores consideran que les sale barato agredir a un guardia civil y los que no apoyan y se abstienen en la profesión de riesgo lo saben y siguen calentando su sillón", concluyen.