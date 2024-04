Guilarte, sobre la fuga del líder de Mocro Maffia: es una descoordinación "sangrante” pero “puntual

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, se ha pronunciado sobre el escándalo por la fuga del líder de Mocro Maffia, Karim Bouyakhrichan, después de que la Audiencia de Málaga lo dejara en libertad tras el pago de una fianza de 50.000 euros pese a estar reclamado en la Audiencia Nacional por parte de las autoridades judiciales de Países Bajos. Guilarte ha reconocido que se trata de una descoordinación en un asunto "sangrante" pero que no es frencuente, sino "puntual".

“Frente a las decisiones jurisdiccionales, sean o no equivocadas, yo en mi condición de presidente del consejo en funciones no puedo decir nada. Creo que se ha producido un problema de descoordinación, lo malo es que ha sido una descoordinación en un tema muy sangrante, pero muy puntual y muy ocasional”, ha explicado en una entrevista a la Cadena Ser, donde ha insistido en la necesidad de centrar los esfuerzos en mejorar la coordinación entre los tribunales, en este caso, entre la Audiencia Nacional y las audiencias provinciales. "Ahí está el problema".

Sobre el margen de maniobra que tiene el órgano de gobierno de los jueces para intervenir en este asunto o para imponer medidas disciplinarias, ha descartado que puedan actuar, ya que el problema, a su entender, es de carácter "estrictamente jurisdiccional".

Guilarte reflexionó sobre otros retos que se viven en los órganos jurisdiccionales andaluces. "Mucho más peligroso me parece a mí y mucho más necesario de atajar son los problemas sistémicos como ocurre con el narcotráfico en toda la zona del sur de Andalucía, que es lo que estoy yo intentando paliar", señaló, en referencia a su visita la semana pasada a esa comunidad autónoma, especialmente en la zona de Barbate, donde en febrero fallecieron dos agentes de la Guardia Civil tras ser embestidos por una narcolancha.

Entonces, quedó de manifiesto la falta de recursos de los tribunales para afrontar delitos de enorme complejidad, como los de narcotráfico y blanqueo de capitales asociado al tráfico de estupefacientes. El presidente del CGPJ confesó que lo vio "me aterró” y que le pareció “dramático” lo que allí está pasando. "El problema no es de los jueces", sostuvo, porque hacen su trabajo con el mayor compromiso, aseguró. “No hay funcionarios y no hay medios”. Y anunció que tiene pendiente ir con dos de los jueces y con el presidente del Tribunal Supremo a la Junta de Andalucía para resolver este asunto de manera conjunta. "El resto de medios y de elementos que confluyen para que eso funcione, están muy deteriorados”, concluyó

Renovación del CGPJ

Sobre su propuesta de "fórmula intermedia" para desbloquear la renovación del CGPJ que ha enviado al Congreso de los Diputados y al Senado, Guilarte sostuvo que se trata de una apuesta por la "democracia directa" porque los nombramientos los realizan los integrantes del consejo a pesar de que "a veces hay candidatos que ni les conocemos y de repente sacan sacan X votos”.

Cuestionó que los 20 vocales voten por personas que no conocen o que solo conocen de haber coincidido previamente a nivel profesional o porque forman parte de la misma asociación. También cree que los méritos deben ser claros. “Es imposible que 20 personas, 20 vocales, puedan valorar las circunstancias personales de candidatos para las 120 plazas que nos quedan” y reiteró que en muchas ocasiones no están capacitados para valorar determinadas disciplinas a las que son ajenos.

De ahí que para la elección de los cargos gubernativos, "que eso sí que es gobierno del Poder Judicial", no hay "nadie como los jueces del territorio" para seleccionarlos y recordó que serán ellos mismos quienes tendrán que “padecerlos”.

Sobre políticos, como Patxi López, que mantiene que el Congreso representa la voluntad del pueblo y que los parlamentarios deben elegir a los vocales del CGPJ; discrepó. “No es el Poder Legislativo el que está negociando. Es el Poder Ejecutivo y está negociando con el partido de la oposición” y dice que el ideal sería que fuera la sociedad civil la que designe, “pero si nos metemos en ese berenjenal, ni unos ni otros”.

Para Guilarte, "lo insostenible es la degradación institucional que se está produciendo” y la imagen de politización. “Que estemos en manos de la política para que se produzca la renovación también incide”. No quiso señalar a ningún culpable de que no haya acuerdo para la renovación del CGPJ y cree que "Reynders ha pecado de ingenuo en dos ocasiones" porque está convencido de que en Bruselas no se ha negociado nada. Se mostró confiado en que la renovación se concrete después de las elecciones europeas del 9 de junio.

La marcha de Guilarte

“No gozo de la simpatía de muchos de mis compañeros. Es una realidad, me la habré buscado” y dice que “sus intereses no son los míos” y que esto “me hace incómoda la vida interna”.

“No hay sitio para que yo siga. A ver si el siguiente consigue hacerlo mejor”, señaló al ser preguntado sobre si va a dimitir. Guilarte aseguró que su objetivo es contribuir a que se renueve el consejo, pero admitió que las cosas, a nivel interno, no están siendo fáciles para él.

Intentando esquivar dar una fecha concreta para su salida, algo que ha insinuado en numerosas ocasiones, solo dijo que se ha puesto como plazo salir "antes del verano". Y concluyó que “ser presidente ha sido un honor. Es algo que nunca imaginé”, pero admite que su función no tiene mucho sentido y que su intención es “apartarse sin hacer mucho ruido”.