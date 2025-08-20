Ya hay diez proyectos para convertir Cuelgamuros en Lugar de Memoria

Diez proyectos han pasado a la segunda fase del concurso internacional convocado por el Gobierno para convertir el Valle de los Caídos en el Memorial de Cuelgamuros.

Los equipos finalistas han sido seleccionados entre los 34 proyectos presentados inicialmente, según ha informado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Entre ellos se decidirá el diseño vencedor el próximo mes de noviembre.

Tras dos rondas de deliberación, las iniciativas que han superado la criba son 'El abrazo del 76', 'Carne y Piedra', 'Élan Vital', 'Caminos de memoria', 'Sub onere terrae', 'La base y la cruz', 'Nude architecture', 'Luz que emerge', 'La falla' y 'Herida, memoria, luz'. El jurado se reunió el pasado 23 de junio para elegir a los finalistas.

Los equipos elegidos cuentan hasta el próximo 31 de octubre a las 23:59 horas para desarrollar sus propuestas. El dosier que deberán presentar incluirá un texto conceptual de dos páginas en el que se defina la interpretación del encargo y describa cómo sus intervenciones físicas abordan las cuestiones filosóficas y de significado. Las maquetas se expondrán al público.

El jurado otorgará especial importancia a la profundidad conceptual y filosófica de las propuestas, entendiendo que la resignificación del Valle "constituye un reto memorial de primer orden".

Se espera que las propuestas no solo respondan al presente, sino que tengan "la capacidad de proyectarse en el tiempo y de contribuir significativamente al debate público y a la cohesión social".

Segunda vuelta

La resolución final del concurso se dará a conocer tras la deliberación de la segunda vuelta, momento en el que se designará el equipo ganador, encargado de la coordinación del proyecto en sus diferentes manifestaciones y la posterior dirección facultativa de las obras de construcción del centro de interpretación, de restauración y adecuación del conjunto e implantación museológica.

El jurado busca que este concurso se convierta en una herramienta que aproveche "el potencial de la arquitectura, el arte y el paisaje para estimular y representar una nueva mirada, capaz de reubicar la historia, la política y las emociones que encierra este lugar en el horizonte contemporáneo de España".

Entre sus miembros se encuentran arquitectos de reconocido prestigio, entre los que destacan David Chipperfield y Fuensanta Nieto, a propuesta del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y María Langarita, a propuesta del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, así como la artista Cristina Iglesias, a iniciativa también de Vivienda. Además, el jurado ha contado con el asesoramiento técnico de Francisco Ferrándiz, actual responsable del equipo forense que trabaja en las criptas del Valle, y en aras de la pluralidad y reflejo de diferentes sensibilidades, la Iglesia Católica está presente, a través del asesoramiento por parte de su representante Daniel Alberto Escobar.

El acta del jurado, que se puede consultar en la Plataforma de Contratación del Sector Público, especifica que se rectificó la composición “a petición expresa de la persona en representación de la Iglesia Católica, manteniendo los términos acordados con las instituciones participantes y garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable”. Ese documento también valoró la participación “de la Iglesia Católica, su visión sobre el enclave y su contribución a la cultura de paz”.

“La comunidad católica ha manifestado su aprecio por cualquier gesto de respeto hacia el carácter sagrado de la Basílica y los símbolos religiosos del entorno”, agrega el acta. Además, se precisó que “ninguna intervención arquitectónica, por sí sola, puede contradecir o deshacer el gesto original que dio lugar al monumento”.

Precisamente, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, respondió hace unos días por carta al político rumano Mihail Neamtu para agradecerle una misiva en la que el diputado había mostrado su preocupación por el futuro del recinto. En su respuesta, el "número dos" del Papa León XIV, aseguró que era consciente del “valor religioso” del complejo monumental, y que “se está haciendo todo lo posible para preservarlo, incluyendo la presencia continua de la comunidad benedictina”. “Sin embargo, debe mantenerse cierta flexibilidad en el enfoque adoptado para evitar el riesgo de perderlo todo”, matizó el cardenal en la misiva, difundida por el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch.

El complejo de Cuelgamuros, reflejado en el suelo en una imagen del pasado domingo Gonzalo Pérez Mata La Razón

El concurso, convocado el pasado mes de abril, fue convocado con el objetivo de "transformar este conjunto monumental y su entorno inmediato en un lugar de reflexión y diálogo, desde una triple perspectiva: artística, arquitectónica y paisajística".

En coherencia con este propósito, el jurado ha destacado en esta primera fase que "el concurso no debe entenderse como un mecanismo para elegir rápidamente un ganador, sino como una estrategia para representar las contradicciones compartidas de nuestra historia, aceptando que esta historia sigue profundamente anclada en la condición contemporánea".

En la misma línea, el jurado ha subrayado que, "para que el proceso sea legítimo, no basta con que se perciba como transparente: debe también asumir el conflicto y la diversidad de miradas como su tema central, no como un inconveniente", sino atendiendo "tanto a las dimensiones científicas e intelectuales como a las emocionales y simbólicas" que caracterizan a este lugar.

30 millones de euros

El proyecto, con un presupuesto de 30,3 millones de euros –26,2 para sufragar los trabajos, 4,1 de honorarios para el proyecto ganador y 605.000 euros en premios para los diez finalistas–, implica la construcción en la explanada anterior al templo de un centro de interpretación para explicar el significado de Cuelgamuros, con una perspectiva de los dos "bandos", pero respetará la cruz de 150 metros, la presencia de los benedictinos y el culto en el templo.

También se incorporará señalización explicativa del significado de algunos elementos en las capillas y en la cúpula de la basílica. El plazo para culminar la licitación se estimó en un primer momento para finales de 2026.

El concurso de ideas está inspirado en intervenciones consolidadas en materia de memoria histórica, como el Memorial del Holocausto de Berlín, con la idea de atraer propuestas que faciliten una nueva mirada sobre Cuelgamuros desde la perspectiva artística y arquitectónica, pero también paisajística, según el Ministerio de Vivienda.

En el Valle descansan los cuerpos de más de 33.000 víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil. En su basílica estuvieron enterrados Francisco Franco y el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, cuyos restos fueron trasladados en 2019 y 2023, respectivamente.