Hazte Oír señala a Sánchez en La Mareta con decenas de sombrillas con su cara y la palabra “corrupto”

Hazte Oír, la organización que forma parte de la acusación popular contra Álvaro García Ortiz y que ha fomentado diversas acciones en las que denuncia la corrupción de Pedro Sánchez, se ha desplazado hasta Tenerife para recordar al presidente del Gobierno, la tramas que han potenciado la caída de varios dirigentes del PSOE.

En este sentido, varios de sus miembros han desplegado en la playa de 'La Mareta' una serie de sombrillas con la cara del Secretario General de los socialistas, acompañada de la palabra "corrupto" y la web de la organización en la que se recogen los diversos casos de corrupción que cercan al Gobierno.

"¿Qué Sánchez está en Lanzarote?, pues Hazte Oír ya se encuentra allí. Vosotros pedís, nosotros cumplimos. Así con todo y con todos... La imagen que Sánchez no quiere que veas, frente al palacio de los privilegios del corrupto número uno de España", ha valorado la organización en sus redes sociales.

Con esta acción, la lona que ha viajado por todo el territorio nacional, llega a Canarias, donde el presidente disfruta de sus vacaciones que finalizarán la próxima semana en los albores del inicio del nuevo curso político.

Las acciones de Hazte Oír contra Pedro Sánchez

El movimiento contra la gestión del presidente del Gobierno y las tramas de corrupción que cercan, tanto a su familia como a varios excompañeros del partido socialista, son el foco de atención y de reproches de la organización, que ha denunciado en diversas ocasiones el papel de Sánchez.

Desde la primera pancarta de este año frente al Congreso de los Diputados con diversas carpetas archivadas con las presuntas tramas de corrupción cocinadas en Ferraz hasta las sombrillas colocadas en la arena de Canarias, la organización ha apostado por derribar al jefe del Ejecutivo por "tierra, mar y aire".

Entre las acciones más destacadas, se dibujan el despegue de un globo aerostático, en el que se caracterizaba a Sánchez como el Padrino; una pancarta en el fondo del océano o el despliegue de una avioneta tachando al de corrupto al Secretario General del PSOE.

Como respuesta, el jefe del Ejecutivo se personó como acusación particular en el procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid que investiga la legalidad de las acciones realizadas ante el Congreso de los Diputados. Cabe recordar, que el PSOE, como institución, también forma parte de la demanda contra la Hazte Oír.

Ante estas acusaciones y las primeras pesquisas de los investigadores, el letrado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, durante la puesta de largo de la iniciativa, avisaba al entorno del presidente y a los ciudadanos que "los casos de corrupción que acorralan a Pedro Sánchez no se irán de vacaciones".