Hermano de Sánchez: la Justicia retrata las maniobras de un exjuez vinculado a la "fontanera" del PSOE para boicotear la causa

La Audiencia Provincial de Badajoz ha tumbado el intento de Patricia Sáenz de Tejada de personarse en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. En sintonía con lo manifestado por la hasta ahora instructora, los magistrados explican en un auto que vislumbran "fraude de ley" en estos intentos de entrar en el procedimiento, ya que detrás de esta actuación se encontraría el juez José Luis Saénz de Tejada, quien ya trató también de personarse y de expulsar a la juez Beatriz Biedma.

"Ya consideramos, como la instructora en su momento, que el hermano de la ahora apelante carecía de todo interés legítimo para intervenir en la causa. Vuelve ahora a concurrir abuso de derecho del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y fraude de ley en cuanto que, inmediatamente después de la denegación de la personación, se intenta de nuevo esta por persona unida con directo parentesco a aquel", reza el auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN. Además, le recuerda que la hermana del juez, de profesión abogada, le defendió en un procedimiento de violencia de género por el que fue condenado.

Dicho procedimiento, que se siguió en los juzgados de Badajoz hace una década es clave en este asunto porque en el mismo participó la magistrada que ahora ha procesado al hermano de Sánchez por delitos de corrupción. De hecho, los magistrados sospechan que Sáenz de Tejada intentó personarse en esta causa contra el hermano del presidente del Gobierno, porque quisiera actuar como acusación popular, sino porque su objetivo real sería el de boicotear la instrucción que ha dirigido la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. Además, las sospechas de que el exjuez podría haber actuado en connivencia con Leire Díez, la fontanera del PSOE, ha llevado a las acusaciones populares del procedimiento a interponer querella contra ambos.

"Interés personal para acceder al caso"

Para entender lo ocurrido hay que remontarse a principios de año, cuando Sáenz de Tejada solicitó entrar en el caso. La juez advirtió de una maniobra subrepticia para apartarle del procedimiento y le denegó el paso; movimiento que él recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid. En su recurso alegó que Biedma tenía enemistad manifiesta contra él y sacó a relucir un procedimiento de 2015 en el que fue condenado por maltrato a su pareja. La Audiencia de Badajoz constató las verdaderas intenciones de Saénz de Tejada y confirmó el criterio de la juez instructora.

Sin embargo, volvió a la carga pidiendo su recusación. En este caso, se buscó apartar a Biedma del procedimiento que ella misma inició a mediados de 2024 contra el hermano del presidente del Gobierno, amparándose en que no le había dejado entrar en la causa a diferencia de otras acusaciones como Manos Limpias, Hazte Oír o Iustitia Europa, que litigan como acusación popular. La Audiencia le volvió a cerrar el paso recordándole que no podía pedir diligencias si no estaba personado. "Se trata de una recusación planteada por quien carece de legitimación activa para ello y es extemporánea, por lo que debe inadmitirse a trámite", respondieron los magistrados.

Tras ello, y ya en plena recta final de la instrucción, se personó la hermana de Sáenz de Tejada. En mayo, con los investigados ya camino del banquillo, Biedma volvió a denegarle la entrada en la causa. Ahora, los magistrados que revisan sus actuaciones validan la decisión en un auto especialmente duro en el que vislumbra ya un intento de "fraude de ley" con todos estos movimientos. Al respecto asegura que la conexión de la recurrente con el exjuex expulsado de la carrera es "evidente" y que se acredita un "interés personal" claro puesto que la abogada emplea los mismo argumentos de su hermano para acceder; esto es, que Biedma tiene enemistad manifiesta contra él.

Vínculos con la fontanera del PSOE

"De hecho, acaba en el recurso de apelación aludiendo de nuevo, como su hermano, a la enemistad manifiesta que la instructora tendría con Don Luis José. Núcleo este de todo el argumentario de aquel para intentar acceder a la causa, más que por un verdadero interés. Por lo tanto, y para concluir con tal paladina cuestión jurídica sometida a nuestro criterio, se trata con la personación de la ahora apelante burlar de forma indirecta el Auto ya firme que impedía la personación de su hermano, sin que conste en modo alguno acreditado un interés diverso al que aquel podría tener en la causa", concluyen los magistrados.

La situación ha terminado revirtiendo para el exjuez puesto que Hazte Oír ha terminado querellándose contra él por estos hechos. La asociación interpuso querella en los juzgados de Badajoz contra él y contra Leire Díez, la "fontanera" del PSOE por delitos de revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias. En la querella la asociación pide que se investigue si estas actuaciones unido a los vídeos de Sáenz de Tejada en su canal de Youtube en los que llamaba "chusma" a la juez tienen algo que ver con una campaña que se habría auspiciado desde Ferraz para desacreditar a los jueces que llevan las investigaciones contra el entorno de Sánchez.

Este medio desveló el 29 de mayo que Díez tanteó a empresarios para obtener información sensible de jueces y fiscales que tuvieran algo que ver con la investigación a David Sánchez por la creación de la plaza pública que logró en la Diputación de Badajoz en 2017 como coordinador de los conservatorios de Badajoz. Cabe recordar que tras un año de instrucción, la UCO y la juez Biedma consideraron que había indicios suficientes para juzgarles por estos hechos.

Tras procesarles, uno de los principales investigados, el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, juró como diputado para aforarse. Este movimiento hizo que la causa, que se iba a juzgar en los juzgados ordinarios, pasara a manos del Tribunal Superior de Justicia. De esta forma, aunque su camino al banquillo era un hecho, ahora el futuro del procedimiento queda en el aire a expensas de que el TSJ extremeño mueva ficha en un sentido o en otro. Con todo, el objetivo de las defensas sería anular el procedimiento y que este quede en punto muerto.