Leire Díez busca ahora tumbar el audio de Stampa en que revela que es emisaria del PSOE

Leire Díez busca que los audios de las reuniones en que revela que es una emisaria del PSOE no se tengan en cuenta en la causa que se sigue contra ella por los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

La exmilitante socialista defiende que las grabaciones "constituyen una intromisión ilegítima" en sus derechos fundamentales "al honor, a la intimidad y a la propia imagen".

En el escrito, conocido por LA RAZÓN, sostiene que la Justicia, "en el caso de grabaciones con cámara oculta y su distribución, ha venido entendiendo que constituyen una intromisión ilegítima en dichos derechos, cuando se realizan en el lugar en que los intervinientes tiene expectativa de privacidad".

Y si "se realizan sin conocimiento ni consentimiento de los... afectados y afectan a datos sensibles, entre los cuales se encuentran la imagen y la voz", como entiende Díez que ocurrió al recoger Stampa la conversación que mantuvieron durante más de tres horas el pasado mayo.

De igual forma, la abogada de la bautizada como "fontanera" pretende que excluyan del caso que instruye el juez Arturo Zamarriego el audio del encuentro -por videoconferencia- que mantuvo con el empresario Alejandro Hamlyn en que esta le pidió información comprometida sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO). A cambio de un pacto con el Ministerio Público en el fraude millonario de hidrocarburos por el que Hamlyn está huido en Dubái.

Su defensa apela a que, como en ese encuentro en remoto ella estaba en el despacho del abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, los audios que la recogen están amparados por el secreto profesional del letrado.

Según su tesis, se vieron telemáticamente "en un despacho de abogados, debidamente identificado como tal, (...) mientras tenía lugar una reunión de varios profesionales de la abogacía y sus clientes para hablar de cuestiones de estrategia, como manifestó Teijelo".

*Estamos ampliando*