Imbroda acusa a Sánchez de tener una buena relación con Marruecos "a costa de Melilla": "Estamos a expensas de sus vaivenes"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado esta mañana al presidente del Partido Popular, así como de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, celebrado en el Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid.

Durante el transcurso de la ponencia del presidente de Melilla, el político ha acusado al Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, de gozar de una "excelente relación" con Marruecos "a costa de Melilla". "No le debemos nada a Marruecos", ha aseverado con contundencia el mandatario popular, que a su vez ha sentenciado que "Melilla no puede ser la moneda de cambio" que pague las consecuencias.

Además, el presidente de Melilla ha sido claro y contundente al asegurar que, desde el Ejecutivo autonómico, dependen de las decisiones del Gobierno central. "Estamos a expensas de los vaivenes de Sánchez en las relaciones con Marruecos", ha declararo Imbroda, que ha calificado de una "humillación" para la ciudad autónoma la reapertura de la aduana comercial con Marruecos, ya que, según ha expresado, esto supondrá que Marruecos podrá introducir productos a España, pero no al contrario; algo que, en su opinión, perjudicará al comercio local.

Imbroda califica al Gobierno de Sánchez de "soberbio"

Juan José Imbroda ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez es un Ejecutivo con una política "débil" frente a Marruecos. "Yo no sé cuál es la política exterior que tiene Sánchez, a no ser que sea el consentimiento. ¿Pero a cambio de qué? Todavía no lo sabemos", se ha preguntado Imbroda, que ha afirmado que, actualmente, España no tiene "nada que hacer" ante Marruecos.

Además, el presidente popular ha criticado duramente al Gobierno, afirmando que no ha visto "un Gobierno minoritario con más soberbia que el actual", donde "parece que han ganado las elecciones, pero en realidad las han perdido", asegurando que los que han ganado las elecciones han sido los populares.

Imbroda lamenta el "abandono" de Melilla y pide un cambio en la legislación

El presidente de la ciudad autónoma de Melilla ha lamentado que hay "cierto abandono" de las instituciones hacia Melilla. Como ejemplo, ha relatado que según la última Encuesta de Población Activa (EPA), Melilla tiene la mayor tasa de población parada de España, con un 27% .

Además, Imbroda ha asegurado que Melilla acabará "colapsando", ya que la ciudad autónoma tiene la ratio de médicos por habitante más alto de España, mientras que, a su vez, tiene a los profesionales más longevos del país, con una media de edad que supera los 60 años. Por si esto fuera poco, el dirigente popular ha dicho tener también la mayor tasa de fracaso escolar de España, algo que ha señalado que es "una competencia estatal". Por ello, ha pedido que los políticos "piensen más en Melilla" porque "pensar en Melilla es pensar en España".

Por su parte, el presidente Imbroda ha solicitado, de nuevo, al Gobierno central que cambien la legislación de extranjería, para que este "asuma las responsabilidades necesarias" que, en su opinión, debería responsabilizarse "de casi el 100% de las competencias".