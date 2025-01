Ultimátum de Feijóo a Sánchez ante el decreto para subir las pensiones: "Tiene los votos, no hacerlo es una amoralidad inaudita"

Ultimátum del PP al Gobierno. Si en el Consejo de Ministros de esta mañana el Gobierno no aprueba tres decretos por separado para subir las pensiones, aprobar las ayudas a los valencianos y mantener la gratuidad al transporte, será porque el Ejecutivo no quiere, porque cuenta con los votos de los populares. Así lo ha dejado claro el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha hecho un último llamamiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hoy reúne al Consejo de Ministros. "Tiene los votos para aprobar por separado la subida de las pensiones, las ayudas a los valencianos y al transporte".

Todo en un momento en el que, además, Sánchez se encuentra solo. Sus propios socios no secundan la estrategia de instrumentalizar políticamente a los pensionistas y a los perceptores de las ayudas a la Dana, al transporte público y del Salario Mínimo. El presidente del PP busca presionar así al Ejecutivo después de que todos los portavoces del Gobierno se hayan dedicado en estos días -desde que decayera el decreto ómnibus en el Congreso- a acusar a los populares de que la responsabilidad recaía sobre el PP por no votar a favor de un decreto en el que se mezclaban medidas que compartían los populares con más de 40 medidas y 20 prórrogas que no. Por ejemplo, la paralización de los desahucios, al entender que favorece la okupación, la no actualización de la financiación autonómica o el rechazo del Gobierno a prorrogar la bajada del IVA a los alimentos y a la luz. Sin olvidar, la cesión del palacete de París al PNV.

Así, el presidente del PP ha incidido en el que el Gobierno "tiene los votos" si somete un nuevo real decreto sin "chantajes" y ha avisado de que "no hacerlo" supone "alargar el sufrimiento de los españoles".A su juicio, se trata de un intento de usar esta cuestión de manera política, lo que es de una "amoralidad inaudita". Además, Feijóo, en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, ha advertido de que si el Gobierno no aprueba en el Consejo de Ministros estas medidas, "quedará demostrado que a Sánchez le importa más mantener el regalo en París al PNV que la subida de las pensiones, le importa más la subida del IVA que las bonificaciones al tranporte, le importa más ayudar a los okupas, que a los valencianos", ha censurado.

Precisamente, el Senado forzará este martes al Gobierno a posicionarse. La Cámara Alta debatirá una moción del PP que insta al Ejecutivo a convocar "inmediatamente" un Consejo de Ministros para aprobar la revalorización de las pensiones y el resto de ayudas sociales que apoya el PP. Feijóo busca así evidenciar su apoyo a la subida de pensiones, mientras que con el voto del PSOE -en contra presumiblemente- se visibilizará su rechazo.

