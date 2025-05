La "información reservada" por malversación contra un coronel de la Guardia Civil

La información reservada abierta contra los mandos de la Unidad de Protección y Seguridad (UPROSE) de la Guardia Civil por malversación está cerca de llegar a su fin tras más de un mes de comprobaciones, según informan fuentes del Instituto Armado a LA RAZÓN. Una denuncia señaló a un coronel y a un teniente por utilizar los vehículos oficiales y el dinero del grupo en su ámbito personal.

El comienzo de todo el procedimiento fue el 24 de marzo cuando uno de los miembros del Cuerpo registró un escrito en el canal anónimo de comunicaciones del Ministerio del Interior, la noticia fue adelantada por este medio. El testimonio detalla con pelos y señales prácticas presuntamente fraudulentas que se estaban realizando desde hace años de forma habitual entre los mandos del grupo que se encarga del transporte de presos.

Además, el denunciante afirmó tener grabaciones que corroboraban su versión de los hechos. A raíz de esta advertencia el caso quedó en manos del Comité de Gestión de Conducta Ética de la Guardia Civil. Este órgano lo derivó en el Mando de Operaciones que abrió una información reservada. En caso se apreciarse delitos de más relevancia el caso pasaría a manos del Servicio de Asuntos Internos (SAI). Una circunstancia que por el momento no ha ocurrido, según estas mismas fuentes.

Desde que se inició todo este proceso, el plazo no ha llegado a dos meses, los encargados de dilucidar posibles irregularidades han tomado declaración a los diferentes actores implicados. Un general ha sido el delegado de escuchar los testimonios. Este general ahora tiene que emitir un informe final de conclusiones al Mando de Operaciones que fue el que le solicitó este cometido. En base a estas conclusiones se podría ordenar un expediente disciplinario.

Cabe reseñar que esta información reservada no tiene otro valor que el de ser un antecedente que puede servir decidir investigar formalmente. Ni mucho menos significará la apertura de un procedimiento judicial.

Sea como fuere esta información reservada se resolverá próximamente ya que no puede alargarse más en el tiempo. Se da la circunstancia de que el coronel señalado por el denunciantes se encuentra en la actualidad de baja de la Guardia Civil. El motivo es que sufrió un accidente cuando practicaba submarinismo. Aún no se ha podido recuperar. Este alto mando del Cuerpo fue uno de los primeros citados a declarar. Como se preveía no aportó ningún dato nuevo y rechazó estar involucrado en malas praxis.

Dinero en pinchos

La denuncia que inició todo este proceso acusaba a los mandos de una "presunta malversación de fondos y uso para fines diferentes de medios oficiales". El texto asegura que el Banco de España entrega efectivo cada mes a la UPROSE para "gastos oficiales" de la Compañía que se encarga de las Conducciones Especiales. Sin embargo, esta persona anónima critica que este dinero "no llega" porque "el coronel lo utiliza como considera". Se estima que pueden llegar a ser 10.000 euros al mes.

Una de los acuerdos entre los mandos es que el jefe de las conducciones tiene que llevar un sobre con 500 euros del Banco de España para sufragar posibles incidencias en los trayectos. Una circunstancia que no se produce. El denunciante afirma que parte del importe "se lo gastan en pinchos" entre los mandos.

Otro de los puntos en el que presuntamente incurren en irregularidades es que en los viajes siempre se alojan en hoteles de cinco estrellas por lo que se incrementa la dieta autorizada por ellos mismos. Así, el texto desvela un viaje a Canarias en el que uno de los mandos realizó un "curso de buceo" mientras supuestamente vigilaba el equipo del Banco de España.

En este sentido, se explica que a finales de 2024 la Fábrica de Moneda y Timbre del Banco de España hace entrega de dos vehículos BMW X3 que deberían utilizarse para servicios que realiza la CIA de Conducciones Especiales de la UPROSE para el Banco de España. Estos vehículos disponen de tarjeta para repostaje que abona la Administración. Cuentan con un sistema para abrir barreras en autopistas.

Un coche oficial para la mudanza de su hija

Según el testimonio de este anónimo los vehículos se alternan para "que no cante la situación porque hace muchos kilómetros supuestamente no justificables". Los guardias del UPROSE tendrían conocimiento de que los mandos viajan a Alicante, Torrevieja o Murcia con estos coches. Sin pagar gasolina ni peajes.

El último de los ejemplos que se pone en el requerimiento es que uno de estos tenientes utilizó el vehículo oficial para llevar los muebles de la hija de un mando desde Barcelona a Valencia. Presuntamente se disimuló como vigilancia de un servicio. "Por todo esto aseguró gratificarle con dos medallas (una el Pilar y a los 15 días Instituciones Penitenciarias, en diciembre)", advierte.

También se menciona que este mando empleó el coche acompañado de su mujer para ir a comer a Jaén. Argumentó que estaba vigilando una conducción del Banco de España en la región. Se han adjuntado audios con capitanes del UPROSE que presuntamente corroborarían la versión de este sujeto. Al menos uno de ellos fue citado a declarar en el marco de esta información reservada abierta por la Guardia Civil.