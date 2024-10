La inmigración preocupa más que la vivienda, según el CIS

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este lunes su barómetro mensual correspondiente al mes de octubre, que permite pulsar el respaldo electoral con que cuentan las formaciones políticas. Además, vuelve a preguntar varias cuestiones relacionadas con el sentir de los españoles.

La inmigración vuelve a ser el principal problema para los españoles. Casi uno de cada tres españoles (el 28,1%) ha contestado “la inmigración”, según el barómetro publicado este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La inmigración, que fue la cuarta preocupación en julio, sigue situándose en la cima de los problemas de los españoles. Coincide con un momento en el que Europa analiza el futuro modelo de acogida de inmigrantes y también con un récord de llegadas a nuestro país, especialmente a las Islas Canarias. Le sigue la crisis económica con un 23,8 y la vivienda con un 22,7%

Es decir, pese a que la ciudadanía salió en masa a las calles para reclamar una vivenda digna hace unas semanas, según el CIS, la llegada de inmigrantes irregulares preocupa más. No obstante, la preocupación por la vivienda ha escalado siete puntos más que el mes anterior. Que la inmigración ocupe el primer puesto no se veía en España desde 2007, según apunta la agencia de noticias Servimedia. En aquellos años (2006-2008) se produjo la denominada crisis de los cayucos de Canarias, cuando llegaron a las costas españolas más de 30.000 migrantes. A día de hoy, las cifras son superiores. La inmigración no da respiro. Un total de 45.122 migrantes han llegado a España de forma irregular en lo que va de año, de los que 32.878 lo hicieron a Canarias, según el último balance del Ministerio del Interior. La relación entre las Comunidades Autónomas y el gobierno central lleva meses desgastándose ante la falta de un plan de Estado para hacer frente a este fenómeno.

Este estudio se ha dado a conocer este lunes, pero su trabajo de campo arrancó el día 1 de octubre y finalizó el 11, tan sólo un día después de que se conociera el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sobre el 'caso Koldo'. Las encuestas se habían cerrado también antes de la manifestación para exigir la bajada del precio de los alquileres que recorrió Madrid el día 13. Como cuarta preocupación nacional figura el paro (22%) y a continuación los problemas políticos (18,6%). La sexta posición la ocupan los problemas relacionado con la calidad del empleo (13,9%).

