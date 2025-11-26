Interior concede la Medalla de Plata al policía muerto tras una brutal agresión

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha concedido la Medalla de Plata a título póstumo al oficial de Policía Nacional Carlos Martí Gisbert "en reconocimiento a su servicio y por su trágico fallecimiento, tras intervenir el pasado 8 de noviembre cuando se encontraba franco de servicio y muy próximo a su domicilio, al sorprender a dos personas intentando entrar en una vivienda de la localidad de Vinalesa (Valencia) para cometer un robo", según se indica en la orden correspondiente.

Sufrió "una agresión con una piedra en la cabeza, que le produjo un traumatismo craneoencefálico que le dejó inconsciente y le llevó a quedar ingresado en el Hospital Clínico Universitario, en estado de coma farmacológico, falleciendo en el día de ayer", agrega.

La concesión de esta medalla, que está pensionada con un 15% sobre el sueldo, ha sido acogida con gran satisfacción enmedios policiales por lo que supone de reconocimiento al compañero asesinado en acto de servicio pese a que, como se indica, estaba fuera de su turno.