Interior no tomará "medidas excepcionales" pese al aumento de fugas de presos

El pasado 25 de febrero un preso de nacionalidad marroquí se escapó del Centro Penitenciario de Cuenca utilizando una estantería como escalera. Según explicaron desde Instituciones Penitenciarias, el recinto estaba en obras y había mobiliario en el perímetro, lo que facilitó la fuga. Unas semanas antes, un narco, condenado a 20 años de prisión, aprovechó el horario de visitas para fugarse de la cárcel de Valladolid. Y un mes antes, la historia se repetía: un reo del Centro de Mas d'Enric de Tarragona aprovechaba una salida programada a un centro terapéutico para escapar.

En este punto, hay que destacar que, según datos del Ministerio del Interior, desde 2020 han aumentado un 68,8 por ciento el número de fugas de presos que han aprovechado un permiso penitenciario para no volver a sus centros de internamiento. Entre el año que comenzó la pandemia y 2024, los reos que han escapado utilizando este "modus operandi" asciende a 1.990. Y pese a estos datos y las múltiples denuncias de los policías que se encargan de sus custodias y de los guardias civiles encargados del traslado de estos presos, que llevan años pidiendo medidas concretas y protocolos más seguros... el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska argumenta que "estos sucesos son excepcionales y no se observa un incremento significativo de su incidencia, por lo que no invitan a adoptar medidas excepcionales al respecto".

Así consta una respuesta parlamentaria del Gobierno al PP, en la que se interesaban por saber qué medidas tiene previsto tomar el Ejecutivo ante al aumento de fugas en los traslados o si tiene previsto dotar de más medios a los agentes de la Guardia Civil que se encargan de esos traslados o a los policías que custodian a los reos en hospitales o dependencias judiciales. El titular de Interior pasa de puntillas por este tema, al igual que da rodeos ante la cuestión de si tiene pensado cambiar los protocolos. En este sentido, el ministerio que dirige Grande-Marlaska se limita a señalar que, en lo que respecta a los guardias civiles, en 2023 se aprobó un documento llamado "Procedimientos específicos de seguridad en las conducciones de presos y penados".

Agresiones a funcionarios, fugas y falta de medidas

Hay que señalar que este documento es un mero "anexo" al manual de intervención operativa, que sirve de referencia a los agentes de la Benemérita. Pero aún hay más, en esa forma de contar sin decir nada, el Gobierno cuenta que la Dirección General de la Guardia Civil "estudia y analiza permanentemente la conveniencia de actualizar los procedimientos policiales relativos a la conducción y custodia de detenidos, presos y penados". Sobre la solicitud de más medios materiales, se limita a señalar que la asignación de los mismos "se enmarca en los planes genéricos existentes". Ni una sola cifra o plan de actuación concreto.

La falta de respuestas ha provocado que el Grupo Parlamentario Vox siga en esa línea y dé un paso más. Así, en marzo registró una batería de preguntas encaminadas a "clarificar" un poco más la situación que padecen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los funcionarios de prisiones, los grandes olvidados de Grande-Marlaska. "¿Cuántas fugas de presos se han registrado en España desde 2018 y qué medidas ha adoptado el Ejecutivo para prevenirlas? ¿Qué inversiones ha realizado el Gobierno desde 2018 para mejorar la seguridad en los centros penitenciarios? ¿Cuántos incidentes de seguridad o agresiones a funcionarios han registrado en las prisiones españoles desde 2018?"... todas y cada una de ellas siguen aún pendientes de contestación por parte del Gobierno.