Jesica usó a un médico amigo para lograr justificantes: "Si le pillan se le cae el pelo"

Jesica Rodríguez, la expareja de Ábalos, no compareció este lunes en el Senado alegando problemas de salud y presentó un justificante médico. No era la primera vez que entregaba este tipo de documentos. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil interceptó mensajes de la exnovia del ministro en la que confesaba que un amigo de la sanidad pública le firmaba este tipo de informes. "Si alguien se entera se le cae el pelo", afirmó la joven.

Joseba García, el hermano de Koldo, era quien asumía las gestiones de los fichajes de Jesica en la empresa pública de Ineco. La expareja del ministro afirmó ante el Tribunal Supremo que cobraba sin ir a trabajar ni levantar el ordenador. Fueron dos años desde 2019 a 2021, según los informes de la Guardia Civil de la trama corrupta.

El hermano de Koldo incluso llego a redactar una "carta" en la que justificaba la ausencia de la joven de la universidad durante tres días por "motivos laborales". Lo hizo en base a una solicitud de su hermano. "Ya te contaré", fueron las escuetas explicaciones que le aportó su pariente ante las dudas que le generaba redactar tal documento.

Ábalos supervisó una ley contra la discriminación meses antes del enchufe a Jesica Europa Press

No fue la única vez que la expareja de Ábalos solicitaba favores para poder argumentar sus ausencias de las clases. La UCO intervino una conversación de Koldo y Jesica que expuso una circunstancia similar aunque con irregularidades que ahora cobran actualidad.

"Tiene que ser un médico que pase consulta privada"

El intercambio de mensajes por WhatsApp entre el exasesor del ministro y su pareja se produjo el 30 de septiembre de 2019. La charla fue iniciada poco antes de las siete de la mañana por la joven que adjuntó un mensaje con el texto: "No me funciona la página de partes de trabajo".

"Se puede estar tres meses sin hacer parte", respondía Koldo ante las peticiones de información de la estudiante de odontología. "A partir de ahora queremos que los partes los haga Joseba pero para eso hace falta el ordenador que tiene tú", la esgrimió García. Ambos siguieron hablando del trabajo en Ineco hasta que poco después de las ocho de la mañana Jesica confesó un detalle que ahora cobra relevancia.

"Koldo, podemos conseguir algún justificante para el lunes que viene. Mi amigo me dijo que me hacía este, cuando fui a recogerle, pero por hacerme un favor, que no más porque es de la pública y si alguien se entera se le cae el pelo. Tiene que ser un médico que pase consulta privada", reclamó la exnovia del ministro en un informe al que ha tenido acceso LA RAZÓN. A esta petición el exasesor admitió: "Lo miro ahora mismo".

El oficio de la Guardia Civil no esclarece si la expareja del por entonces ministro consiguió este justificante médico. Sin embargo, esta conversación cobra importancia después de que Jesica, esta misma semana, se negara a acudir al Senado presentando precisamente, un parte sanitario de sus problemas.

El rechazo de Jesica al Senado

La exnovia de Ábalos remitió un escrito a la Comisión de Investigación tan solo unos minutos antes de que se iniciara la sesión. La odontóloga afirmó que tenía problemas de salud. A pesar de ello, los senadores de la oposición (PP, Vox y UPN) solicitaron los documentos médicos que acrediten su imposibilidad de venir y reclamaron que la Mesa de la Comisión vuelva a citar a Jesica y tome las decisiones correspondientes.

La expareja de Koldo rehúsa declarar en el Senado y le permiten un velo sobre el rostro Fernando Labrador Agencia EFE

No es la primera protagonista del "caso Koldo" que se niega a acudir al Senado. Patricia Uriz, la expareja de Koldo, se ausentó hasta en dos ocasiones pero acabó yendo copando todos los titulares con una imagen inédita al ocultar su cara con un pañuelo para evitar que fuera reconocida. Sin embargo, la ausencia de Jesica enfadó a buena parte de los presentes por su comunicación que no llegó hasta el "último minuto".

Cabe recordar que la exnovia de Ábalos también visitó "camuflada" el Tribunal Supremo cuando fue citada por el magistrado Leopoldo Puente. En esa ocasión, fue inmortalizada por las cámaras con una peluca de color negro y gafas de sol para evitar que los medios captaran su verdadero rostro.

Esta joven protagonizó en los últimos tiempos campañas de promoción de productos dentales. Uno de esos vídeos tuvo que ser borrado por la empresa que realizó el mismo. Una grabación escueta pero que ligaba la sociedad con esta joven que estuvo durante años vinculada con José Luis Ábalos.