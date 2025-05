El juez interrogará al exjefe de ETA Aitzol Iriondo por el atentado contra el cuartel de Legutiano

A punto de cumplirse 17 años del asesinato del guardia civil Juan Manuel Piñuel en el atentado de ETA contra el cuartel de Legutiano, en Álava, el magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge interrogará este martes por videoconferencia al exjefe de la banda terrorista Aitzol Iriondo, a quien comunicará su procesamiento por la acción criminal.

Iriondo, que se encuentra en libertad desde el pasado agosto (después de que se le descontara de su condena el tiempo pasado en prisión en Francia), declarará desde los juzgados de San Sebastián, según las fuentes consultadas por LA RAZÓN.

Iriondo fue procesado en 2015 por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz –por un delito de asesinato terrorista, doce en grado de tentativa, dos delitos de estragos terrorista y robo de vehículo a motor– junto a Garikoitz Azpiazu, «Txeroki» (según fuentes jurídicas en su caso la causa fue archivada por orden de la Sala de lo Penal), porque supuestamente fue el terrorista que entregó la llave de la furgoneta bomba utilizada en el atentado, cometido el 14 de mayo de 2008.

En la fecha del procesamiento, el exjefe de ETA cumplía una condena de más de 30 años de cárcel en la prisión francesa de Bois Darcy.

El magistrado lo consideró autor por cooperación necesaria de la acción criminal por su «aporte relevante» para que el atentado se llevara a cabo.

Porque, según expuso, aunque no tenía «el dominio del hecho», que estaba «en manos de otros» (la Audiencia Nacional condenó a 515 años de prisión a los etarras Aitor Cotano y Arkaitz Goikoetxea como autores materiales del atentado, y a ocho años de cárcel a Iñigo Gutiérrez como colaborador del «comando»), realizó «su aportación» a la acción criminal sin tomar parte en su ejecución.

Responsable del "aparato logístico"

En las fechas del atentado contra el cuartel de Legutiano, según el auto de procesamiento, Iriondo era el responsable del «aparato logístico» de ETA, por lo que dentro de la dirección etarra era el encargado de hacer llegar a los integrantes del «comando» el «material necesario para desarrollar sus atentados».

La furgoneta bomba, una Citröen Berlingo que había sido robada en la localidad francesa de Saint Bonnet el 17 de abril de ese año, hizo explosión a las 2:58 de la madrugada frente a la puerta principal del cuartel de Legutiano.

Los autores del atentado, según el relato de hechos probados, huyeron en un Peugeot 306 que había sido sustraído en Berango (Vizcaya) el 14 de abril. El vehículo fue hallado en una pista forestal del Alto de Urkiola, en el término municipal de Abadiño.

En su interior había una carga explosiva cronometrada que la Guardia Civil pudo desactivar. Los agentes hallaron en el asiento del copiloto una llave de la marca Citröen en el interior de un llavero con la inscripción «Caisse d´Epargne», que fue reconocida «sin ningún género de dudas» por la propietaria de la furgoneta bomba utilizada en el atentado como la llave «que accionaba la apertura y el contacto de la misma».

Aitzol Iriondo Archivo

Detenido en 2008 en Francia

Tras ser detenido Aitzol Iriondo en Francia el 8 de diciembre de 2008, siete meses después del atentado, se le tomaron unas pruebas de ADN que, cotejadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil con los restos genéticos hallados en esa llave, dieron un resultado positivo.

De ahí que el instructor concluyese que los indicios apuntan a que el exdirigente etarra fue quien «entregó la llave de contacto de la furgoneta bomba utilizada en el atentado de Legutiano», que era el «único elemento que permitía su funcionamiento».

Pedraz aludía en el auto de procesamiento a las declaraciones policiales de uno de los autores materiales del atentado, Arkaitz Goikoetxea –«lo de Legutiano me lo dieron hecho»–, que no obstante no fueron ratificadas en presencia judicial, donde sí reconoció que en este caso no hubo llamada de aviso antes del atentado.

El exjefe de ETA está también procesado –junto a los también exdirigentes etarras José Antonio Urrutikoetxea, «Josu Ternera»; Mikel Carrera Sarobe, «Ata»; y Ainhoa Ozaeta, «Kuraia» –por el atentado contra la T-4 que el 30 de diciembre de 2006 puso el punto y final a la tregua declarada por la banda terrorista nueve meses antes, y en el que fueron asesinados Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate, resultando heridas 68 personas.

En marzo del pasado año, Iriondo ya declaró por videoconferencia ante el mismo magistrado en relación a este atentado, pero se acogió a su derecho a no declarar esgrimiendo que Francia no le había entregado en su día por esa acción terrorista.