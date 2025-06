El juez mantiene a Ábalos y a Koldo en libertad tras comparecer en el Supremo

El magistrado Leopoldo Puente mantendrá en libertad a José Luis Ábalos y Koldo García. El instructor ha declinado acceder a la petición formulada por las acusaciones populares, que al término de la comparecencia de este lunes, han solicitado la imposición de prisión sin fianza para ambos. De esta forma atiende a lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción y les mantiene las medidas cautelares de prohibición de salir de España, retirada de pasaporte y comparecencias quincenales.

Ábalos y Koldo han comparecido este lunes en el alto tribunal a petición del magistrado Leopoldo Puente, que les quería interrogar tras adherir el último informe de la UCO. Fuentes jurídicas confirman que el primero de ellos ha arrancado su comparecencia asegurando que no iba a responder a las preguntas de las partes, si bien ha terminado por acceder a contestar a las formulaciones del magistrado y del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Koldo, por su parte, se ha acogido a su derecho a no declarar.

Así, el que fuera secretario de organización del PSOE ha negado vinculación alguna con el cobro de mordidas, con el rescate de Air Europa y con las adjudicaciones de su Ministerio que están bajo la lupa de los investigadores por un presunto amaño. El exdirigente socialista ha asegurado que no se encontraba en condiciones de enfrentar este interrogatorio por la presión mediática y social que le está provocando el caso, aunque sí ha dicho que no tiene nada que ver con las irregularidades que aquí se investigan. Sobre los audios ha especificado que no se reconoce en ellos y que podrían estar manipulados.

Mantiene las medidas cautelares

Koldo, por su parte, ha intentado hasta el último momento suspender su comparecencia prevista para las 12.00 horas. Su nueva letrada, Letizia de la Hoz, remitió un escrito al juzgado el pasado viernes y ha vuelto a enviar otro a primera hora de esta mañana pidiendo el aplazamiento de la comparecencia. Según ha alegado, no se le ha dado traslado de toda la documental que forma parte de las diligencias y ello le impedía asegurar su derecho de defensa. El magistrado, por su parte, le ha reiterado su negativa emplazándole a comparecer. De lo contrario, ha expuesto, se tomarían medidas cautelares "de naturaleza personal".

Con todo, se ha negado a modificarles su situación procesal. En sendos autos ha expuesto que, aunque los indicios contra ambos se consolidan tras el último informe de la UCO, no se han modificado las circunstancias para acordar el ingreso en prisión. En concreto, ha descartado que existen los tres supuestos que requiere la ley para acordar la prisión; esto es: riesgo de fuga, posibilidad de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva.