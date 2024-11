Junqueras se perfila como nuevo presidente de Esquerra

El próximo día 30 Esquerra Republicana de Cataluña celebrará un congreso que marcará su más inmediato futuro para elegir un nuevo presidente de la formación. Oriol Junqueras, Xavier Godàs y Helena Solà medirán sus fuerzas aunque a una semana vista nadie duda que Oriol Junqueras se alzará con la victoria.

El expresidente del partido presentó 2.500 avales, nada más y nada menos que el 30% de los 8.300 militantes con derecho a voto. La candidatura de Godàs, amparada por Marta Rovira y Pere Aragonés, se quedó con apenas 1.500 avales y Helena Solà, que cuenta con Alfred Bosch como cabeza visible, logró el mínimo de 500. Esta diferencia provocó que Rovira y Aragonés participaran activamente en la campaña de Godàs en un intento de remontada, aunque no parece que hayan logrado su objetivo.

La tensión interna en el partido ha subido muchos enteros en estos dos meses de interinidad en la dirección pero «esta vez no hay riesgo de escisión», afirman fuentes republicanas de diferentes tendencias, recordando lo sucedido en 2009 con la escisión de Reagrupament, de Joan Carretero, y Solidaritat Catalana –2010– per la independencia con Uriel Bertrán, Joan Laporta y Alfons López Tena. «Eso sí», apuntan algunos dirigentes «algunos se irán a casa».

Unir fuerzas

Los partidarios de Junqueras no lanzan las campanas al vuelo porque «hay unos 2.000 militantes que no se suscriben a ninguna tendencia y que no tienen una militancia activa» y siguen trabajando para conseguir más del 50% de los votos para evitar una segunda vuelta, que se realizaría el 15 de diciembre, y existe el riesgo «de que las candidaturas derrotadas unieran fuerzas». Sin embargo, algunos movimientos ponen en evidencia que Oriol Junqueras tiene la victoria al alcance de su mano: el nombramiento de Sergi Sol como consejero de RTVE, una persona muy cercana al líder republicano; y el posicionamiento de la exconsejera Esther Capella a favor de Junqueras. Capella apeló a hacer un esfuerzo ante «un ciclo electoral complicado» para hacer de ERC «un partido grande, protagonista y central en Cataluña» por lo que hay que «contar con todo el mundo».

Este es el objetivo en el que trabaja la candidatura de Junqueras –contar con todo el mundo– porque lo importante «es la gestión del día después». Los junqueristas dicen que serán exigentes con el president Salvador Illa y la primera prueba de fuego serán los presupuestos y, quién sabe, la integración de ERC en el Govern, aunque de momento esta posibilidad se descarta. Lo que sí está más claro es que Elisenda Alamany, candidata a la secretaría general con Junqueras y líder del grupo municipal de Barcelona, acelerará la entrada de ERC en el equipo municipal de Jaume Collboni.

Otra de las incógnitas a despejar es la dirección de los grupos parlamentarios en Barcelona y en Madrid. Los 20 diputados republicanos del Parlament han hecho gala de un «fair play» con el objetivo de «evitar que el grupo parlamentario se contagiara de la tensión del partido», apuntan fuentes parlamentarias, que añaden: «No se habla de la nueva dirección del grupo para no abrir más frentes».

Actualmente, Josep María Jové es el presidente y Marta Vilalta la portavoz, lo que es una anomalía porque «siempre el presidente es el líder del partido», pero hoy Junqueras no es diputado. Sin embargo, incluso diputados junqueristas destacan su papel conciliador en este tiempo convulso que se vive en el partido.

Otra cosa es el grupo republicano en Madrid. De los siete diputados, cinco son favorables a Junqueras, y están liderados por Gabriel Rufián «y Rufián es muy de Junqueras, y Junqueras muy de Rufián». Con esta afirmación se deduce que Rufián seguirá al frente del grupo con el interrogante de Teresa Jordà y Pilar Valluguera, próximas a la candidatura de Godàs y Marta Rovira.

Lo primero que tendrá que hacer Junqueras es perfilar la estrategia del partido y su relación con los socialistas. El posible ganador se ha posicionado hasta ahora como garante de lo firmado «y será exigente con Illa», apuntan en su entorno pero también ha sido el artífice del acercamiento a los socialistas en Barcelona y en Madrid. Sin duda, la financiación singular será su principal caballo de batalla y presionará a Illa y a Sánchez para alcanzar su objetivo. Seguramente ambos desde Sevilla mirarán de reojo al escrutinio del congreso de ERC.