Junts arranca al Gobierno una "cláusula" para blindar competencias catalanas a cambio de quitar el veto a la Oficina de Derechos de Autor

El proyecto de ley que regula la creación de una Oficina de los Derechos de Autor ha estado en el aire hasta horas antes de su debate y votación en el Congreso porque Junts había presentado una enmienda a la totalidad. Sin embargo, el diputado Eduard Pujol ha anunciado que han retirado ese veto a cambio de una "cláusula catalana" para blindar las competencias de la Generalitat en cada ley que se tramite en el Congreso. "La enmienda de Cataluña es este mecanismo que permite corregir los textos cuando no llevan de entrada el respeto que corresponde al marco competencial de la Generalitat de Cataluña", ha expresado Pujol.

De esta manera, Junts arranca un nuevo compromiso al Gobierno, que también va muy en la línea de lo que suele reclamar el PNV, que pasa por blindar las competencias autonómicas. El PNV, en la pasada legislatura, solía presentar enmiendas a la totalidad en algunas leyes que consideraban que invadían competencias y, poco antes de que se votaran, llegaban a un acuerdo con el Gobierno para retirar el veto.

"Desde Junts ponemos al servicio de Cataluña una determinada manera de negociar: la enmienda Cataluña", han afirmado desde las filas posconvergentes, que "significa que siempre que dependa de Junts, no se aprobará ninguna ley que no refuerce o respete Cataluña". "El Gobierno debe de entender que los textos de ley que no respeten Cataluña no tendrán el voto favorable de Junts", ha añadido Pujol.

El diputado ha dicho que tras una negociación "intensa", se ha introducido esta "cláusula catalana" en la ley. "Esta negociación ha merecido la pena", ha señalado.

Además, Pujol ha apelado a "la pedagogía de los siete votos" y ha recordado que la única ley orgánica publicada en esta legislatura ha sido la amnistía. "Siempre que esté en nuestras manos, no se aprobará ninguna ley que no refuerce y no respete Cataluña", ha afirmado