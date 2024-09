Junts avisa al Gobierno: "O cumplen los acuerdos o derrotas parlamentarias"

Junts presiona al Gobierno para que se cumpla con lo pactado y elevan el coste de sus siete votos. Mientras espera poder llegar a un acuerdo con el PSOE para el traspaso de la competencias en materia en inmigración a la Generalitat catalana antes de final de año deja claro que este negociación no está vinculada a la que se pueda iniciar para los Presupuestos Generales del Estado para 2025.

Recuerdan que en su momento se constituyó un grupo de trabajo para trabajar el pacto alcanzado entre este partido y el PSOE para el traspaso "integral" de las competencias de inmigración a la Generalitat catalana. Sin embargo, en la sesión de control al Gobierno de este miércoles el diputado de Junts Josep María Cruset Domènech ha reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la gestión de las competencias de inmigración de nuevo. Asimismo, subrayó que "Cataluña ha acreditado que somos solventes en la gestión y en el autogobierno". "¿Tienen miedo de que se vea su mala gestión?" 2¿Temen a que prioricemos al país y las demandas de los ciudadanos?", le preguntó a Grande-Marlaska. Además, le advirtió al ministro del Interior de que "no estaremos de acuerdo con una transferencia rebajada". Fue en ese momento cuando le ha lanzado al Ejecutivo y al titular de Interior una advertencia: "Si no cumplen con Junts no tienen lo que necesitan. O cumplen los acuerdos o derrotas parlamentarias. Dense prisa; o nosotros, o derrotas".

Junts cree que ERC, EH Bildu y PNV son partidos nacionalistas, por lo que no se entendería y sería "muy raro" que alguno de estos partidos no estuviera de acuerdo con este traspaso. Sin embargo, aseguraron que es cosa del PSOE conseguir el consenso necesario para aprobarlo.

Desde el principio Junts habla de que se trata de un traspaso "integral". Sin embargo, fuentes parlamentarias socialistas insistieron en que el control de las fronteras y la concesión del asilo son "intransferibles". Así, habrá que ver finalmente cómo queda el acuerdo entre ambas formaciones.

En el partido de Carles Puigdemont ya es la segunda vez que cumplen con su amenaza. Ayer, Junts "engañó" a la coalición de gobierno y, tres minutos antes de la votación, Miriam Nogueras llamó a Iñigo Errejón (Sumar) para indicarle que no se iban a abstener en la votación sobre ley destinada a regular el alquiler de temporada, sino que votarían "no".

Y es que en Junts reconocen que hay un antes y un después desde la investidura de Salvador Illa y también desde todo lo que aconteció con la llegada de Carles Puigdemont y la "persecución" para detenerlo. Insisten al Ejecutivo que "a cambio de nada, nada. A cambio de todo, mucho".

Por su parte, el ministro del Interior indicó a Junts que están dispuestos a "trabajar en una mayor coordinación en el conjunto del territorio y también con Cataluña". Apuntó que el gobierno nació del diálogo y del entendimiento "entre los que pensamos diferente", pero "nunca seremos el gobierno de la imposición". "Somos un Gobierno que siempre ha estado del lado del Constitución, del lado de las autonomías, compartiendo competencias" y le recordó al diputado Domènech que "el control de fronteras y de los flujos de inmigración son competencia del Estado y no son transferibles". Sin embargo, apuntó que hay "otros aspectos" que sí pueden serlo pero "dentro de la legislación española y el marco europeo" y que cualquier transferencia será siempre fruto del acuerdo respetando el diálogo y el trabajo del Gobierno. "Máximo respeto a las partes y máxima discreción a las negociaciones y una vez quede superado ese proceso, total transparencia, siempre dentro de la legalidad" algo que subrayó.