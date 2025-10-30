Junts convierte a Sánchez en "Houdini, maestro del escapismo" porque "la culpa nunca es suya"

Junts ha estrenado este jueves su autoimpuesto papel de partido de la oposición. Aprovechando su comparecencia en la comisión de investigación del Senado, los postconvergentes han acusado a Pedro Sánchez de eludir responsabilidades políticas en diversas materias, desde la presunta corrupción dentro del PSOE a lo que consideran el incumplimiento del pacto de Bruselas.

El senador Eduard Pujol ha sido el responsable de protagonizar el primer cara a cara del presidente del Gobierno con un representante de los postconvergentes desde que el pasado lunes Carles Puigdemont anunció que rompía con los socialistas.

Pujol ha comparado a Sánchez con Houdini, "que no era un mago, era un maestro del escapismo" y ha afeado que el presidente del Gobierno no asuma responsabilidades sobre los escándalos de corrupción que han estallado en su partido. En concreto, se ha centrado en los pagos en metálico y en la figura de José Luis Ábalos y Koldo García.

El senador ha preguntado a Sánchez que cómo pudo ser que "alguien que vive una vida disoluta puede convertirse en un buen ministro", a lo que el presidente ha respondido que no conocía qué hacía el exministro en su vida privada. "Desde el punto de vista de la confianza política, la tenía. Pero desconocía esos hábitos personales que rechazo, condeno y me producen una profunda decepción", ha dicho Sánchez.

Sin embargo, Pujol no se ha centrado solo en eso. Haciendo de "oposición", como él mismo ha dicho, también ha afeado al Gobierno el caos de los Rodalies en Cataluña y que no está haciendo lo suficiente para sacar adelante algunos de los acuerdos pactados con Junts, como lograr la oficialidad del catalán en la Unión Europea.

Sánchez se ha mostrado sorprendido porque en Junts "siempre han hecho gala de que están en la oposición" y ha dicho que "el Gobierno de España cumple con sus acuerdos". "En lo que está en nuestra mano, el Gobierno de España está cumpliendo y lo que no está en exclusiva en nuestra mano, también estamos trabajando e intentando que se cumpla", ha dicho Sánchez.

Pero el senador de Junts no le ha comprado el argumento. "Uno tiene la sensación de que usted no tiene la culpa de nada y uno piensa que pobre Sánchez, que en el colegio le robaban el bocadillo", ha dicho Pujol, algo que no ha sentado nada bien al presidente del Gobierno, que le ha acusado de "paternalista" y "condescendiente", algo que ha circunscrito a la derecha en la que ha enmarcado a Junts.

"Esto no es un tribunal, pero nos queda muy claro que en los últimos años tiene tendencia a ser un Houdini o un trilero", le ha afeado Pujol. "Ser poco serio no te lleva a prisión, pero te condena a perder apoyos y a vivir en la debilidad parlamentaria más absoluta. Si no, tiempo al tiempo", ha remachado.