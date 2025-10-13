Un 48% de los catalanes suspende el servicio de Rodalies y media distancia, según el CEO

Un 48% de los catalanes suspende el servicio de Rodalies y media distancia de Renfe, otorgándole una nota media de 4,4 en el índice de satisfacción.

Son datos de una encuesta Òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat realizada entre junio y agosto con una muestra de 2.451 personas mayores de 16 años, con un margen de error muestral para un nivel de confianza del 95% de +/-1,98%.

Además, entre el 48% que suspenden el servicio, un 29% declara sentirse nada satisfecho y le otorgan una nota entre el 0 y el 2, mientras que un 35% le da una nota de 6 o superior.

Respecto al servicio de otros trenes de Renfe la nota media es de 5,1, con un 33% de los encuestados que suspenden el servicio y un 44% que se muestran satisfechos o muy satisfechos.

Por otro lado, el servicio de Ferrocarrils de la Generalitat obtiene una nota media de 7 en el índice de satisfacción y un 48% de los usuarios dicen estar muy satisfechos con el servicio, mientras que un 14% lo suspenden.