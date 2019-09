La Audiencia amplía la investigación al clan Pujol para rastrear más dinero en Andorra

Más tiempo para investigar a la familia Pujol. La Audiencia Nacional ha ampliado la investigación hasta marzo de 2021 para culminar el rastreo del dinero de la familia del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol en Andorra, Luxemburgo y Dinamarca después del reciente hallazgo en el Banc International andorrano de una fundación vinculada a uno de sus hijos, Josep, en la que consta un ingreso de 600.000 euros. El magistrado José de la Mata -que investiga a 36 personas por delito fiscal y blanqueo, entre otros- atiende así la petición de la Fiscalía Anticorrupción ante la complejidad de la causa contra lo que define como grupo u organización criminal.

El juez, que ya amplió la investigación en junio de 2016, justifica su decisión en que la instrucción tiene por objeto "tiene por objeto numerosos hechos punibles, involucra a gran cantidad de investigados, exige la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis, implica la realización de actuaciones en el extranjero y precisa de la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas", por lo que considera la prórroga, a la que se oponía la familia Pujol, "necesaria" y "plenamente justificada".

En particular, detalla que están pendientes de cumplimentar comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación dirigidas a Andorra, Luxemburgo y Dinamarca sobre miembros de la familia del ex presidente de la Generalitat y que se están ultimando informes sobre la comisión de posibles infracciones fiscales por parte de Oleguer Pujos y otros imputados. Además, a esas peticiones de auxilio judicial al extranjero habrá que añadir previsiblemente la que se remitirá a Andorra, solicitada ya por la Fiscalía, para indagar en la Fundación Paty, un "nuevo instrumento societario opaco tras el que se parapetaba Josep Pujol", y rastrear el origen de esos 600.000 euros ingresados en el Morabanc a su nombre.

Por todo ello, el magistrado concluye que procede ampliar otros 18 meses la instrucción aunque matiza que concluirá la investigación total o parcialmente "tan pronto como considere que la instrucción haya cumplido su finalidad, haya o no terminado el plazo y estén cumplimentadas o no todas y cada una de las diligencias acordadas".