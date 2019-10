La Policía registra la casa y el despacho del abogado de Puigdemont en una operación contra el blanqueo

La Policía está registrando durante toda la mañana el domicilio y el despacho del letrado Gonzalo Boye, uno de los abogados de Carles Puigdemont, en una operación contra el blanqueo de capitales procedente del dinero del narcotráfico dirigida por la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) han practicado, además, otros registros en el marco de esta misma causa, que permanece secreta por orden judicial. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 del citado tribunal investiga si el letrado auxilió al narcotraficante al histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, en supuestas operaciones de blanqueo.

Fuentes próximas al letrado aseguran que Boye "está tranquilo porque no pueden encontrar nada distinto al trabajo que ha realizado en defensa de sus clientes" y reiteran que no hay "nada ilícito" en su quehacer profesional.

Durante la mañana, los agentes han llevado a cabo, entre otras diligencias ordenadas por la juez Tardón, el volcado de los datos del teléfono móvil del abogado, que ha estado en todo momento presente en el registro.

Boye defendió a Sito Miñanco en el juicio que concluyó, el pasado enero, con la condena que le impuso la Audiencia Provincial de Pontevedra a cuatro años de prisión y al pago de una multa de seis millones de euros, precisamente por blanquear sus ganancias obtenidas del tráfico de drogas, en la que constituyó la primera condena por este delito para el capo de la droga.

Boye acompañó el pasado viernes a Puigdemont en Bruselas cuando el ex presidente de la Generalitat se presentó ante las autoridades belgas una vez el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del "procés", acordó reactivar la euroorden contra él. Fuentes jurídicas desvinculan el registro judicial de la condición de Boye de abogado del ex president.

El letrado defendió a Sito Miñanco en su última cita ante la Justicia y se quejó que se le pretendiese condenar en base a "un guión televisivo que el fiscal no ha querido alterar", en referencia a la serie televisiva "Fariña". Para el letrado, se trataba únicamente de "condenar al mito" dado que en su opinión no había pruebas que acreditasen el blanqueo por el que finalmente fue condenado su cliente. "No se han preocupado de ir más allá del guión porque hay que condenar a este señor y meterlo en esta causa para ensuciar el expediente", denunció entonces.