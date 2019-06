La Fiscalía rechaza consultar a la UE porque Junqueras "no está protegido por la inmunidad"

La Fiscalía cree que el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que dirima si Oriol Junqueras goza o no de inmunidad parlamentaria tras su elección como eurodiputado el 26-M "no resulta necesario a la luz de la propia normativa comunitaria y en atención a los precedentes doctrinales y jurisprudenciales". Unos y otros, recalca en el escrito en el que se opone a la medida, "son meridianamente claros y no generan dudas".

La inmunidad solo es aplicable, reitera, "una vez adquirida la plena condición de miembro del Parlamento Europeo y cuando éste ya se encuentre en período de sesiones". Dado que el líder de ERC no cumplió con el trámite de acatar la Constitución, al negarle el Tribunal Supremo el permiso para salir de prisión, Junqueras no es europarlamentario de pleno derecho -defiende el Ministerio Público- y no goza, por tanto, de inmunidad.

Los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena subrayan que las limitaciones impuestas por el tribunal a Junqueras, al denegar el permiso solicitado para acudir al Congreso para jurar o prometer acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central (JEC), y adquirir así la condición de eurodiputado, "son competencia exclusiva de la autoridad nacional competente a tenor de la normativa comunitaria y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE" y están "plenamente justificadas por la necesidad de proteger otros fines constitucionalmente legítimos": asegurar los fines del proceso "y en particular su desenlace mediante el dictado de la sentencia". Y recuerdan que esa decisión no supone para el líder de ERC la pérdida de su condición de europarlamentario ni de su derecho de participación política, sino solo su "aplazamiento temporal" a la espera de que el Tribunal Supremo haga público el fallo.

El Ministerio Público insiste en que autorizar su desplazamiento a Bruselas el próximo martes para asistir a la sesión constitutiva del Parlamento Europeo implicaría "la pérdida del control jurisdiccional sobre la medida cautelar de prisión preventiva" en la que se encuentra desde noviembre de 2017.

El Tribunal Supremo, insiste la Fiscalía, "ha asumido una interpretación coherente con la normativa comunitaria y armónica con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que simplemente ha limitado temporalmente el efectivo reconocimiento del derecho de participación política" de Junqueras. Y lo ha hecho, añade, para "preservar fines constitucionalmente legítimos en una sociedad democrática".

Al no haber acatado la Constitución el pasado día 16, concluye la Fiscalía, el escaño de Junqueras "está vacante" y se encuentran "suspendidas" todas las prerrogativas que pudieran corresponderle por razón de su cargo, incluida la inmunidad parlamentaria.

En definitiva, ratifican los fiscales del Supremo, sean cuales sean los criterios aplicables, en este momento "la solución es la misma": Junqueras "no está protegido por la inmunidad parlamentaria frente a las actuaciones judiciales que se siguen en su contra, lo que excluye la necesidad de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea" para la interpretación de la normativa comunitaria sobre privilegios e inmunidades en la UE.