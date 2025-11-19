El PP lanza una ofensiva contra Montero por sus "tretas" para no ir al Senado

Como publicó LA RAZÓN, la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda, número dos del Partido Socialista y candidata en Andalucía, María Jesús Montero, ha sido "cazada" en el Senado. Según fuentes de la institución, semana tras semana se saca de la manga "reuniones fantasma" para sortear las sesiones de control. En concreto, desde que inició el curso político, ha dado plantón a seis de siete.

Cada Pleno, Montero arguye pretextos muy similares. Idénticos, vaya. "Excusas fake". Curiosamente, aduce a "reuniones de empresas públicas u organismos que dependen de ella directamente". Aunque, esos encuentros nunca figuran en la agenda oficial que distribuye la Moncloa todos los días. Ni tampoco hay notas de prensa, fotografías o información en las redes sociales.

Para el grupo popular, que controla el Senado con mayoría absoluta, no hay ninguna duda: Montero ha decidido seguir el ejemplo de Pedro Sánchez, que en todo lo que llevamos de legislatura ha acudido a una sola sesión de control. Y, a pesar de que el nuevo Reglamento obliga, por ley, a presentar causa justificada para ser baja, el PP estudia acciones legales contra Sánchez y Montero por sus reiteradas faltas.

Con carácter previo, los populares han movido ficha a través de una ofensiva parlamentaria. Concretamente, han registrado una batería de diez preguntas escritas al Gobierno para tratar de "desmontar" las excusas que pone Montero para no asistir al Senado. La primera: "¿Puede el Gobierno detallar la agenda completa -con fecha, hora, lugar, asistentes y objeto de trabajo- de las reuniones que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, alegó para no asistir a las sesiones de control del Senado los días 9 y 16 de septiembre; 7, 18 y 21 de octubre; y 4 de noviembre del presente año?".

Segunda: "¿Existe acta, documento preparatorio, orden del día, minuta o cualquier soporte documental que acredite la celebración efectiva de las citadas reuniones en las fechas en que se indicó como causa de ausencia? En caso afirmativo, ¿puede el Gobierno remitir copia?". Tercera: "¿Puede aportar el Gobierno las convocatorias, el listado de asistentes, las comunicaciones internas o cualquier acuerdo que acredite la existencia real de esas reuniones?".

Cuarta: "¿Por qué razón la mayoría de esas reuniones no aparecen registradas en la agenda oficial publicada por el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Estado de Comunicación o la página web de Presidencia del Gobierno, cuando la Ley 19/2013 de Transparencia exige su publicación?". Quinta: "¿Por qué razón no figura en la agenda pública de la vicepresidenta primera ningún acto que, por su supuesta relevancia, hubiese impedido su presencia en el Senado los días señalados?".

Sexta: "¿Considera el Gobierno aceptable que la número dos del Ejecutivo falte al control parlamentario en el Senado con mayor frecuencia que cualquier otro ministro y que, además, lo haga amparándose en excusas que no superan una verificación mínima?". Séptima: "¿Puede el Gobierno descartar de forma categórica que se hayan remitido comunicaciones oficiales al Senado con datos no veraces para justificar la ausencia de la vicepresidenta primera?".

Octava: "¿Puede asegurar el Gobierno que no existe una práctica sistemática de “fabricar agendas” para evitar comparecencias parlamentarias?". Novena: "¿Considera el Gobierno que la reiterada ausencia de la vicepresidenta primera de las sesiones de control del Senado es compatible con la obligación constitucional de rendición de cuentas ante las Cortes Generales?".

Y décima: "¿Ha valorado el Gobierno las implicaciones institucionales de que la responsable de Hacienda —ministerio clave en la ejecución presupuestaria y en la gestión de los fondos europeos— evite de forma reiterada responder a los debates y preguntas del Senado?".