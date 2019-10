Llarena recuerda a Bélgica que Puigdemont no tiene inmunidad parlamentaria

El magistrado Pablo Llarena comunicará de forma inmediata a las autoridades belgas que Carles Puigdemont no tiene inmunidad parlamentaria, respondiendo así al requerimiento de Bélgica, efectuado la pasada madrugada, horas antes de que el ex presidente de la Generalitat se haya presentado esta misma mañana ante la Fiscalía de aquel país para recoger la euroorden cursada por España y anunciar su oposición a la entrega a nuestro país.

El instructor de la causa del "procés" recordará a Bruselas, según fuentes jurídicas, que Puigdemont no ha adquirido la condición de miembro del Parlamento Europeo al carecer de dos requisitos imprescindibles para ser eurodiputado de pleno derecho: no haber acatado la Constitución Española ante la Junta Electoral Central, como exige el artículo 224 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, y no haber tomado posesión del escaño.

En todo caso, Llarena remitirá en su escrito a la Justicia belga al propio Parlamento Europeo para constatar directamente la confirmación de que el ex president no es miembro del Parlamento Europeo.

El magistrado reactivó el pasado lunes la euroorden de detención y entrega contra Puigdemont nada más hacerse pública la sentencia en la causa del "procés", que condenó por delitos de sedición y malversación a nueve de los doce acusados a penas de entre nueve a trece años de prisión y a una multa por desobediencia a los otros tres.