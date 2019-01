Los independentistas catalanes votan con Maduro en el Parlamento Europeo

Los diputados independentistas se han hecho notar hoy en el Parlamento Europeo por no apoyar expresamente la iniciativa de respaldo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Aunque hace más de un año, todavía no se ha olvidado la fotografía del presidente venezolano, Nicolás Maduro, junto a varios activistas de la izquierda independentista catalana. La foto apareció en la cuenta de Twitter de Ítaca, una entidad que se define como “organización internacionalista de los Países Catalanes”, y en ella se veía a un Maduro sonriente al lado de otras cinco personas sosteniendo una bandera independentista catalana con la estrella roja. La foto fue tuiteada también a través de la cuenta oficial de la CUP, y fue tomada aprovechando la presentación del documental “Maduro: lealtad indestructible, en Venezuela”. En otro tuit Ítaca recordaba que también Hugo Chávez se había fotografiado con una estelada. Entonces, el PDeCAT hizo evidente su malestar con esa fotografía e incluso Marta Pascal, en aquella etapa coordinadora general, se hizo eco de las informaciones para marcar distancias: “Si alguien cree que suma haciendo que Maduro se haga una foto con la estelada es que no ha entendido nada, absolutamente nada”.

La pregunta que se hizo el independentismo era si esa foto era buena o mala para la causa. Pero la que ahora dejan en el Parlamento europeo lleva a pensar que llegaron a la conclusión de que no era tan mala. Lo que más choca es la abstención del PDeCAT, mucho más que la decisión de Esquerra de no votar en contra del régimen de Maduro. La Generalitat se desentendió oficialmente de la foto de Maduro con la estelada, pero los dos partidos que la sostienen contradicen ahora esa posición al quedarse fuera del acuerdo mayoritario que ha hecho que el Parlamento Europeo sea la primera institución comunitaria que reconoce formalmente a Guaidó como líder de la transición venezolana. Maduro se significó por ser el primer líder internacional que se fotografío con independentistas catalanes y una estelada, y aunque en su día marcaran distancias, lo cierto es que ayer los representantes independentistas en el Parlamento Europeo han devuelto el gesto al negarse a dar su apoyo a la propuesta de resolución que marca un antes y un después en la posición comunitaria. “Es un placer anunciar que el Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela”, ha proclamado el presidente de la institución europea, Antonio Tajani, tras aprobarse por amplia mayoría la resolución a favor del cambio de mandatario en Caracas.

En el registro oficial de la votación queda constancia de que el eurodiputado del PDeCAT, Ramón Tremosa, optó por abstenerse. Y que los dos representantes de Esquerra, Jordi Solé y Josep María Terricabras, votaron en contra. En línea estos últimos con la posición de los representantes de Podemos o de Ernest Urtasun, de Izquierda Plural.