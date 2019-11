Sánchez cierra campaña en Barcelona: “Somos la única esperanza de España y de Cataluña”

Pedro Sánchez ha cerrado esta noche la campaña del PSOE en Barcelona. Es la primera vez en la historia que un presidente socialista lo hace y ha elegido, además, un momento de especial tensión en las calles catalanas. No en vano, de forma paralela al acto socialista, en los alrededores de la Fira de Barcelona se congregaron un reducido grupo CDR y universitaris per la República a modo de protesta. Dentro, 3.000 personas jaleaban y esperaron pacientes durante casi dos horas la llegada de Sánchez que hizo un primer cierre en Madrid. El PSC se disputa en estas elecciones la primera posición con ERC, fuentes de la formación estiman que podrían llegar a superar en votos a los de Oriol Junqueras, aunque no en escaños, donde podrían quedarse en los 12 que obtuvieron el 28-A.

Casado aseguró que no quiere “ni ira ni odio”; “estoy harto de este país a garrotazos” y destacó que los españoles “no están hartos de votar sino de que su voto no valga para nada”, y aseguró que todos los españoles “son mis jefes” y que quiere ser el presidente de todos.

Ante un aforo de más de 2.000 personas y 1.000 que no pudieron entrar y se congregaron alrededor de la Plaza de Toros aseguró que “el sentido común va a triunfar este domingo, es vuestro triunfo, el de la gente normal”. Casado se refirió a Cs y Vox en el mitin y se comprometió que si hay que hacer una bajada de impuestos con Vox “lo haremos”, o si hay que llevar a cabo un pacto educativo con Cs, “ya lo haremos”, pero, empleando la metáfora futbolística aseguró que “ahora se decide la final de fútbol. No puede haber una tercera camiseta en el césped y necesitamos que toda la afición esté con uno de los equipos, con el que defiende la unidad”. También empleó la metáfora taurina en el coso de las Ventas y aseguró que “cuando hay que dar una oreja a un torero todo el tendido tiene que ir junto, ahora con una papeleta, la del PP”.

La plaza de Colón se convirtió en la plaza de la “España viva”. Vox celebró su cierre de campaña en la su talismán desde la que su líder, Santiago Abascal presumió por ser los únicos “se atreven a convocar y llenarla” y 20.000 personas -según fuentes de Vox- abarrotaban la plaza, que resistió a las bajas temperaturas ondeando cientos de banderas españolas. “Presidente, presidente”, le gritaron los simpatizantes. Abascal pidió el voto para Vox que es “una alternativa patriótica” y aseguró que tienen la “responsabilidad patriótica de representar españoles por encima del sectarismo ideológico”.

El líder de Vox advirtió de que, en un momento de “desafío social” en forma de crisis económica, cuando nos encontramos divididos por el separatismo regional, por los viejos odios que “quieren que volvamos a pelear desunidos Vox se presenta con la palabra “concordia” y apuesta por la aplicación de la ley “contra golpistas y separatistas”. Según indicó el líder de Vox “frente a la emergencia social solo hay una solución: “Abordaje al bunker autonómico” del dijo, que viven los partidos políticos.

Abacal alertó de las noticias falsas “fake news” y las mentiras escatológicas que se están publicando por parte de algún medio. “La basura que se publicará sobre nosotros no la podréis ni imaginar” y aseguró que esa criminalización “tiene consecuencias” como la agresión que sufrió la candidata de Vox por Vizcaya, Nerea Alzola el jueves. “Ellos son los responsables de los ataques que se están perpetrando contra nosotros, permitidas por las juntas electorales de zona”.

Sobre Ciudadanos recordó que “se ha puesto muy nervioso” y ya no sabía que más sacar del “saco del merchandaising”. También se refirió al PP que dijo ha encontrado una nueva estrategia contra Vox, donde se les ha ocurrido lo del “voto útil” y respondió a Casado cuando dice que votar a Vox es votar a Vox y votar al PP es votar a Sánchez. “Lo mismo nos dijeron que votar a Rajoy era echar a a Zapatero, pero no combatieron el golpe de Estado en Cataluña, ni las leyes de género, ni tumbaron las leyes de Zapatero”. Abascal da la razón a Casado “votar a Vox es votar a Vox” pero también “ echar a Sánchez y las políticas totalitarias de la izquierda” y “hace falta que tenga una gran fuerza porque si no a Cs y a PP le tiemblan las piernas”. El líder de Vox pidió el voto para “devolver la libertad a todos los españoles, no solo que la tengan los de la izquierda”. Y se comprometió que si los españoles les apoyan “no nos temblará el pulso” para aplicar el 155 o “para ordenar la puesta a disposición judicial de los golpistas”.

El presidente de Vox recordó sus propuestas y aseguró que Vox no tiene fobia por los extranjeros e inmigrantes sino “a los políticos progres que destruyen nuestra seguridad y la prosperidad de millones de españoles”.

Abascal pidió el voto también de los españoles de izquierda desencantados, los que aman España a quienes dijo que “en Vox tienen su casa”. Garantizó que Vox no pactará con el PSOE “de ninguna manera ni por acción ni omisión” y aseguró que “si de nosotros depende, servirá para que aprenda a respetar la unidad de España”. En contra de lo que se les dijo el 28-A, donde sus 24 resultados fue tomado por algunos como un fracaso por las altas expectativas creadas y aseguró que “salimos a ganar o intentarlo dentro de 4 años u 8. Jamás dejaremos de intentarlo porque España merece toda nuestra ambición. No tenemos sueños pequeños”. “Todo por España”.

