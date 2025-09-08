Las mafias chinas se arman con granadas para una venganza entre bandas

Un ajuste de cuentas en un karaoke de Parla (Madrid) ha removido viejas rencillas de la mafia china en nuestro país. La Policía Nacional está en alerta ante posibles represalias entre dos de estas organizaciones criminales. Uno de los sospechosos, incluso, viajó a Barcelona para adquirir granadas para llevar a cabo su venganza, según informan fuentes policiales a LA RAZÓN.

Este asunto está siendo vigilado muy de cerca por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras. Los agentes de la Policía Nacional están en alerta por la posible venganza de estas dos familias de la mafia china que se dedican al ocio nocturno. Sin embargo, esta rencilla viene desde muy lejos.

El enfrentamiento tiene su escenario en la zona de Cobo Calleja donde desde hace años estos dos grupos hacen sus negocios. Principalmente se dedican a la trata de seres humanos y también a la venta de sustancias estupefacientes.

La tensión entre estas organizaciones criminales saltó por los aires durante la madrugada del 28 de agosto. Una decena de personas irrumpieron en el karaoke "El cielo y el mundo" armados con cuchillos. Sabían perfectamente donde ir: accedieron directamente a una de las habitaciones que había en la planta baja.

Los agentes de la Policía Nacional que fueron los primeros en llegar tuvieron que atender a las víctimas. A una de ellas incluso le practicaron un torniquete en el brazo porque estaba perdiendo mucha sangre. En estos momentos de tensión, los testigos dijeron a los funcionarios que no conocían de nada a los agresores. Una mentira a tenor de las investigaciones que se han desarrollado.

El avance de las pesquisas supuso la detención de nueve de los participantes en la reyerta. Todos eran de origen asiático aunque uno de ellos contaba con nacionalidad italiana. Estos arrestos no han supuesto el final de las diligencias de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras.

Los investigadores saben de buena tinta que estas mafias pretenden volver a actuar y están en alerta. Tienen información de que los agresores podrían pertenecer al KTV V-Show. Un local que se ubica en el Polígono Cobo Calleja. Las víctimas, que claman venganza, pertenecen a una banda de Italia que se dedica al blanqueo de capitales, tráfico de drogas y armas, extorsiones y secuestros.

Un viaje a Barcelona para comprar granadas

Con estos dos actores en el tablero, la Policía Nacional ha intensificado la vigilancia de los puntos de interés por donde se mueve estas mafias chinas. De forma paralela, los investigadores han obtenido información de que uno de estos individuos, un chino de 33 años, viajó a Barcelona para comprar granadas para ejecutar su venganza.

Los puntos de interés para los agentes están ubicados en Leganés, Fuenlabrada y Parla, que es donde tienen establecimientos estas dos bandas. Tienen monitorizados a los miembros de las mismas, sobre todo a los que tienen ramificaciones en Italia por si acuerdan el traslado de más efectivos para esta lucha.

Aunque la rivalidad de estas dos mafias chinas viene de lejos, los funcionarios sospechan que un negocio fallido podría estar detrás de esta escalada de violencia que se ha detectado en las últimas semanas. El último episodio acabó con siete heridos. La Policía espera que las aguas se calmen y que no se produzcan nuevos incidentes.