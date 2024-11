Mañueco exige la dimisión de Sánchez sin esperar a irse de la Moncloa

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acudido este viernes al Palacio de la Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno en el marco de la ronda de contactos que Pedro Sánchez viene manteniendo con mandatarios autonómicos para abordar el "cupo catalán" que planea implantar a raíz tras acordarlo así con ERC.

Mañueco no ha esperado irse de la sede de la Presidencia del Gobierno para pedir, de manera contundente, la dimisión de Sánchez por la "gravísima" situación en la que ha dejado al Ejecutivo la declaración voluntaria de este pasado jueves en la que Víctor de Aldama ha implicado en los delitos que se investigan en el caso Koldo, y ha señalado que Pedro Sánchez debería dimitir.

Tras el encuentro, y en la rueda de prensa posterior, el barón popular, tras ser preguntado por las acusaciones que el empresario ha vertido contra varios ministros, se ha remitido a unas palabras que pronunció el propio Sánchez en 2018.

Mañueco recordó cuando el también secretario general del PSOE, entonces jefe de la oposición, dijo del que era en aquel momento presidente, Mariano Rajoy, aludiendo a supuestas sospechas de corrupción, "lo que haría cualquier persona con un mínimo de decencia sería marcharse y dejar en paz a los españoles".

"Pues bien eso es lo que digo yo en estos momentos", aseguró, seguidamente, Mañueco. Para el presidente castellano y leonés acusaciones que vertió el comisionista sobre el cobro de comisiones ilegales por miembros del Ejecutivo o de que eran conocedores de sus gestiones -en pro del rescate millonario a Air Europa o para hacerse con los contratos de las mascarillas- son "gravísimas y la situación" en que deja al Gobierno "es gravísima".

Se ha extendido en su postura y ha asegurado que "desde el primer momento se vio que esta es una legislatura fallida, se vio claramente que ha sido agónica, si llegó con una moción de censura para luchar contra la corrupción, tras lo visto ayer, su Gobierno tiene que irse".

Mañueco ha sido preguntado, asimismo, por los reproches que le ha dirigido el líder de Vox, Santiago Abascal, la formación con la que no hace tanto compartió el poder hasta que rompió el acuerdo por la polémica de la acogida de los menores extranjeros no acompañados. Abascal ha censurado que se haya reunido, tras lo conocido ayer, con Pedro Sánchez.

El presidente autonómico del PP no ha dudado en responderle: "Soy el presidente de Castilla y León y tengo que defender a las personas de mi comunidad, y lo voy a hacer así en todos los lugares en los que sea necesario. Mi obligación es representar a los que me han votado y a los que no, lo he hecho siempre así y así lo he exigido siempre a las fuerzas políticas".