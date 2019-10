Manuel Valls: “El reclamo independentista” trata de entregar “Cataluña a los catalanes”

El ex primer ministro francés y líder del grupo municipal Barcelona pel Canvi, Manuel Valls, advierte este lunes en una tribuna en el diario "Le Monde" que el reclamo independentista es un proyecto de ruptura radical, cuya deriva violenta sirve para impedir el debate democrático. "Lejos de ser muy mayoritario, quiere imponerse a otros catalanes. Busca expresar solamente la voluntad catalana, olvidando los impactos que una independencia tendría sobre el conjunto de España pero también en Europa. Sus motivaciones son claramente egoístas: se trata de entregar 'Cataluña a los catalanes'", dice. En su texto, firmado junto con el historiador Benoît Pellistrandi, especialista en España, Valls sostiene que la situación no debe verse como un pueblo que pide libertades por un lado y por otro un Estado encerrado en su postura. "Hay un Estado democrático desafiado y una instrumentalización de la historia catalana para enmascarar reivindicaciones con connotaciones claramente demasiado etnicistas, lamentablemente", agrega. El ex primer ministro francés recalca que la violencia urbana registrada en los últimos días en Barcelona no tiene como detonante la sentencia del Tribunal Supremo, tal y como había afirmado el propio "Le Monde" en un editorial publicado el pasado viernes. Valls insiste en que el texto del diario “Le Monde” del pasado 18 de octubre es una imagen “sesgada” de la crisis catalana. “En un editorial publicado en su edición del 18 de octubre y que llama a “romper el punto muerto” en Cataluña, ‘Le Monde’ cree que las escenas de violencia urbana en Barcelona tienen “detonador (...) la sentencia de la Corte Suprema que ( ...) infligió fuertes condenas a nueve líderes independentistas. Las sanciones cuya “relevancia”, continúa el editorial, merecen ser cuestionadas y que conducen a “mantener un clima de excepcionalidad en Cataluña”. El periódico insta al Reino de España a que ”Tenga cuidado de que esta oración no establezca un precedente al conducir a la restricción de los derechos de reunión, manifestación o libre expresión”, dice el primer párrafo del artículo editorial.

"La situación en Cataluña es el resultado lógico de una estrategia política aplicada por los independentistas desde las mismas instituciones catalanas a partir de 2015", recalcan Valls y Pellistrandi. A su juicio, la elección unilateral de la confrontación quedó fijada con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Ambos añaden que la proclamación de la independencia el 27 de octubre de 2017 tenía la doble función de "consolidar la confrontación con la democracia española y hacer creer en la consecución de un proyecto que era un espejismo".

"Los derechos políticos los fundan las Constituciones, no los territorios", concluyen en esa tribuna, donde subrayan que los altercados urbanos habían sido preparados y esperaban la publicación de la sentencia para "invadir las calles". Además llama a Torra “activista” al negarse “a asumir sus funciones institucionales, ser el presidente de todos los catalanes y desvía las administraciones públicas en beneficio exclusivo de los separatistas”.