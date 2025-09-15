Marlaska releva a su "número 3" de Interior por un experto en terrorismo

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, propondrá este martes al Consejo de Ministros el nombramiento de Eugenio Pereiro Blanco como nuevo director general de Coordinación y Estudios del Departamento, en sustitución de José Antonio Rodríguez González -en el puesto desde julio de 2018- según confirman a LA RAZÓN fuentes de Interior.

De este modo, Marlaska nombrará "número 3" del departamento ministerial al ex comisario general de Información de la Policía Nacional, que ha estado en activo en el Cuerpo durante 44 años.

Quién es Eugenio Pereiro, el nuevo "número 3" de Interior

Eugenio Pereiro es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Además, el ex comisario es autor de numerosos libros sobre Seguridad Pública y, dado su conocimiento, ha impartido seminarios y conferencias dentro y fuera de España sobre cuestiones relacionadas con la seguridad interior.

Pereiro ingresó en la Policía Nacional en 1980 como inspector en prácticas y, desde entonces, fue ascendiendo en las escalas Ejecutiva y Superior del Cuerpo Nacional de Policía hasta alcanzar la máxima categoría de comisario principal en 2015. Con motivo de dilatada trayectoria profsional, Pereira está en posesión de una veintena de condecoraciones nacionales y extranjeras.

Eugenio Pereiro, jefe de la comisaría general de Información larazon

En sus más de cuatro décadas de servicio en el Cuerpo, Pereiro ha ocupado diferentes puestos, entre los que destacan la jefatura de la Brigada Central de Crimen Organizado, de la Unidad Central de Investigación Tecnológica y de la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado; todas ellas adscritas a la Comisaría General de Policía Judicial.

Además, en diciembre de 2017 Pereiro fue nombrado comisario general de Extranjería y Fronteras y, posteriormente, en octubre de 2018, asumió el puesto de comisario general de Información, cargo que ocupó hasta su jubilación en octubre de 2024. De esta manera, Pereiro sustituirá en el cargo a José Antonio Rodríguez González, que desde julio de 2018 ocupa el puesto de "número 3" de Interior.