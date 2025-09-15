Cerdán prestó 3.000 euros al PSOE para las elecciones de 2019 y donó 600 para investigar la covid

Santos Cerdán realizó un "microcrédito electoral" de 3.000 euros al PSOE para las elecciones generales de 2019 que ganó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y donó, además 600 euros en el marco de una "donación colectiva" que realizó el partido al Instituto de Salud Carlos III para la investigación de la covid, según se desprende de la documental aportada por el partido y a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Los servicios jurídicos del PSOE han aportado esta información al Tribunal Supremo, después de que el alto tribunal la requiriera para poder completar los informes patrimoniales de José Luis Ábalos y de Santos Cerdán, ambos investigados en estas diligencias. En concreto, el magistrado Leopoldo Puente pidió información sobre los pagos y donaciones a Koldo García, su hermano Joseba García y su mujer Patricia Úriz, en aras a esclarecer si estas tres personas financiaron de alguna manera al ministro José Luis Ábalos.

Del mismo modo, solicitó también los abonos a Santos Cerdán tras detectar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desajustes en los cobros percibidos por el Congreso de los Diputados y por el PSOE. Cabe recordar que el fisco atribuyó al exmilitante socialista donaciones al partido por un total de 32.194 euros, pero en sus productos bancarios solo hay constancia de pagos que apenas alcanzan los 5.700 euros.

Al respecto, los servicios jurídicos del partido han explicado que en el periodo analizado (2014-2024) hizo aportaciones en función de sus distintos cargos (diputado autonómico, nacional, dirección del grupo socialista en el Congreso y miembro de la dirección de la Comisión Ejecutiva Federal). Así se han detectado abonos por su cuota de afiliado a razón primero de 60 euros al año y de 72 euros entre 2018 y 2025. También se han identificado ingresos en efectivo en calidad de "aportaciones" al Partido Socialista Navarro de entre 650 euros y 1.800 euros.

En cuanto a las aportaciones por su condición de diputado nacional, la cuantía entre septiembre de 2022 y junio de 2025 asciende a 4.000 euros. Por su parte, las aportaciones que realizó el Grupo Parlamentario del PSOE de la nómina de Santos Cerdán ascendieron entre julio de 2019 y junio de 2025 a un total de 16.245 euros las liquidaciones de gastos que percibió del partido ascienden a poco más de 119.000 euros.