Marlaska asegura que hay un "plan operativo" por si llegan antisistema vascos y extranjeros

El Gobierno está en medio de una tormenta perfecta. No puede aplicar la Ley de Seguridad Nacional mientras la coordinación entre los Mossos D'Esquadra y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sea correcta, como hasta ahora, ni puede poner en marcha el artículo 155 de la Constitución, mientras la Generalitat no incurra en una nueva deriva ilegal. En este contexto y para no dar la sensación de inacción ante los disturbios que noche tras noche recorren las calles de Cataluña, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido hoy en Moncloa tras la reunión del comité de coordinación que se reúne con asiduidad desde antes de hacerse pública la sentencia del "procés" para trasladar a la opinión pública que "la impunidad no va a existir".

El ministro ha informado que hasta la fecha hay 16 detenidos por los disturbios, ocho de ellos ya se encuentran en prisión provisional por delitos de desórdenes públicos, lesiones y atentado a la autoridad. "En las próximas horas habrá más detenciones", ha resuelto. Entre los arrestados se encuentra uno de los agresores de perfil fascista que en la noche de ayer atacó a un manifestante asociado a los CDR o colectivos independentistas.

En cuanto a los impulsores de la plataforma "Tsunami democrático", Grande-Marlaska ha señalado que si bien se está investigando y esta "investigación está avanzada", no se están persiguiendo ideas ni asociaciones, sino posibles hechos que sean constitutivos de delitos. El ministro del Interior en funciones ha restado excepcionalidad al hecho de que grupos extremistas del País Vasco u otras regiones de Europa viajen a Cataluña hoy para sembrar el caos y lo ha asociado a que estos grupos violentos siempre intentan tener "presencia física" como en el caso de la cumbre del G7 en Biarritz. En todo caso, Marlaska ha intentado acotar su capacidad de influencia señalando que "son grupos reducidos los que provocan incidentes en lugares concretos".

Grande-Marlaska también ha dicho que en el "plan operativo" elaborado por su departamento para garantizar la seguridad en Cataluña está contemplado que antisistema europeos puedan venir en apoyo de los independentistas, tal y como adelantó ayer LA RAZÓN.

En rueda de prensa en Moncloa para analizar la situación en Cataluña, Marlaska señaló, en referencia a un eventual desembarco de antisistema europeos, que "todas esas circunstancias" han sido objeto "de previsión, de estudio y de valoración" para garantizar la seguridad en la comunidad catalana tras la sentencia del 'procés'.

Indicó que esta cuestión de los antisistema europeos es una posibilidad que no se ha analizado a "última hora", sino que el Gobierno central y las Fuerzas de Seguridad del Estado lo tuvieron en cuenta en el "período" previo a la sentencia del 'procés' y cuando se preparaba el dispositivo de seguridad.

El titular de Interior reiteró su planteamiento de los últimos días, en el sentido de cualquier actuación violenta que se lleve a cabo en Cataluña "no quedará impune", pues el ordenamiento jurídico "prevé sanciones tanto penales como económicas para las personas que cometen actos delictivos como los que estamos viendo".

En cuanto a las investigaciones para aclarar quién está detrás de la plataforma 'Tsunami Democràtic', que promovió esta semana la toma del aeropuerto del Prat, Marlaska señaló que lo que se investiga es a las personas que cometieron hechos delictivos o que los instigaron.