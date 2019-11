Más ideología que honradez

La característica más importantes que debería tener un político no es precisamente su ideología, sino aspectos que tienen que ver con cuestiones éticas y, incluso su perfil personal: no tanto cómo piensa, sino cómo es. En un estudio de la Universidad de Navarra, se especifican por este orden: honradez, credibilidad –que lo que diga sea cierto y no falso–, preparación profesional, coherencia –no decir una cosa y hacer otra– e ideológica. Este último punto, cuya fórmula más radical no deja de ser un sistema de creencias para negar las del adversario, no es el más exigido por los ciudadanos para ser un buen político, según el mismo estudio, aunque aceptan con resignación que la ideología –ser de izquierdas, de derechas, de centro, extremista en los dos polos– es lo que más cuenta para decidir el voto, seguido de hablar bien, preparación profesional, credibilidad y, finalmente, honradez. La gran información política que circula por los medios de comunicación –sigue siendo el tema al que se le dedica más espacio– y en las redes sociales hace imposible que no sea un tema de conversación habitual, incluso de discusión. Cuanto más unidas estén las ideas políticas con los sentimientos identitarios –sexo, origen, nacionalidad, religión–, más agrios serán los debates.