Miguel Ángel Gallardo: De «carretillero» a «niño de la catana»

Está acostumbrado a «ganar siempre», pase lo que pase y «pise a quien pise». Así es como le definen quienes se han cruzado con él durante su larga estancia en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz) o en su paso por la Diputación pacense. Una descripción que también podría atribuirse a su forma de actuar en la actualidad tras dejar su último cargo para encontrar el blindaje por medio del aforamiento en la Asamblea de Extremadura.

Miguel Ángel Gallardo, (Villanueva de la Serena, 1974) fue alcalde de su ciudad desde 2003, es uno de los barones del PSOE y está investigado en la causa abierta contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. El líder del PSOE en Extremadura siempre ha querido desvincularse del caso del «hermanito» y, para ello, ha llegado a exculparse ante la jueza Beatriz Biedma, que lo acusa de delito de malversación. Puso como pretexto que en las primarias entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, él avaló a la segunda.

El Ayuntamiento, "la casa del pueblo"

Durante 21 años ha ido acumulando mayorías absolutas consecutivas. «De carretillero en una fábrica de tomates a ser alcalde»... así le califican con sorna sus rivales. Y es que en su currículum profesional que detalla la diputación de Badajoz queda reflejado su paso por la fábrica de conservas Inpralsa, como operario de producción.

En su entorno dan con la respuesta a la incógnita sobre cómo ha «aguantado» tanto tiempo al frente del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. «Gobierna con mano de hierro y ha hecho del consistorio la ‘‘casa del pueblo’’, donde ha ido colocando a los suyos para tener a todo el mundo contento», apuntan a este diario quienes le conocen. «Atrás quedan muchos cadáveres políticos», subrayan.

Pero también se ha ganado el rechazo de los suyos. Le perseguirá de por vida el mote de «el niño de la catana». Fue Francisco García Ramos, exalcalde de Villanueva, quien le apodó así después de que este le dejara abandonado. Y es que García Ramos había preparado su carrera política. Se quedó a su lado como asesor hasta la mitad de la primera legislatura de Gallardo, cuando comenzó, explican, a «romper cabezas». Al cese del exalcalde se sumó el de Mercedes Amado, su «madre política», entre una larga lista de políticos a los que fue «eliminando». Gallardo logró que Ramos fuera expulsado del PSOE por decisión de Ferraz tras denunciarle por insultos. «Igual que hoy estabas arriba, mañana estabas abajo. Lo mejor era tener una relación cordial con él», explican las fuentes consultadas, que prefieren mantenerse en el anonimato.

Sus formas de relacionarse en política para «escalar» no son lo único que hoy reluce si se repasa su pasado político. La hoy exmujer del hasta hace poco alcalde construyó un chalet ilegal junto al pantano de Orellana, tal y como reflejan los medios locales como «hoy.es». Este defendió su inocencia al no estar imputado en la causa. «No soy responsable de lo que haga mi mujer», dijo entonces. Su imagen también quedó dañada cuando salió a la luz que su hija había recibido la vacuna de la tosferina de manera irregular. Gallardo aseguró, sin embargo, que no conocía de las restricciones de la dosis por la falta de suministro.

Casualidad o no, el delegado del Gobierno en Extremadura, quien consiguió frenar el ascenso de la diputada dimitida para ceder el acta a Gallardo, fue el exalcalde de Don Benito. Negoció con Gallardo la fusión con Villanueva.