El Ministerio de Igualdad se gastó 1.6 millones de euros en su última campaña publicitaria "Por huevos"

"Con dos huevos". De esa manera el ministerio de Igualdad, con la participación del actor Paco León, promocionó su última campaña 'Por huevos' en la que apostó por una masculinidad más "feminista, libre o diversa" a principios del mes de septiembre.

Introduciendo de manera reiterativa los principios del Gobierno y las consignas del movimiento feminista en la actualidad, el anuncio recalcaba diversas demandas reproducidas en las manifestaciones del 8M como que "tener huevos es vestirse como te apetezca o que gritar no hace que tengas más", todo ello alegando por terminar con el prototipo de hombre tradicional en España. En la presentación de la campaña publicitaria, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, apuntó que el objetivo de la partida presupuestaria era "terminar con los roles tradicionales" de los géneros biológicos y cambiar las concepciones por las "identidades " y las nuevas sensibilidades.

Desde Génova, la portavoz en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, registró una pregunta para conocer el contenido del contrato licitado por el Ministerio de Igualdad, "Consideran desde el ministerio que es necesaria y prioritaria elaborar una campaña sobre masculinidades antes de sensibilizar a la población sobre los datos alarmantes de incremento de agresiones sexuales", rezaba el documento. Más allá de las declaraciones de la responsable de la cartera de Igualdad, el Gobierno no formuló ninguna respuesta sobre el destino de la partida presupuestaria.

Para resolver las dudas, LA RAZÓN ha accedido al documento del Ministerio de Igualdad en el que se desgranan la totalidad de las partidas presupuestarias utilizadas por Ogilvy, la empresa adjudicataria. Según los datos facilitados por el Portal de Transparencia, la campaña publicitaria se vendió en el mes de febrero por un presupuesto de 1.641.636,22 millones de euros. Ahora bien, una nueva resolución de la Secretaria de Igualdad señala que el coste total de la campaña publicitaria quedó, a la espera de los últimos detalles, en 1.458.308,99 millones de euros. Es decir que el Ministerio de Igualdad destinó cerca de 1.6 millones de euros a toda la producción de "Por Huevos" para revindicar los valores feministas del Gobierno ante el aumento de las agresiones sexuales en las calles.

La adjudicación se estima en 2 millones

Con el concurso público para explotar la campaña sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres presentada por el Ministerio de Igualdad el 4 de septiembre de 2025 cerrado, Ogilvy & Mather Publicidad Madrid SA fue la empresa que obtuvo la adjudicación. Además del coste de la campaña, la empresa tuvo que poner de su bolsillo 2 millones de euros. De la misma manera, la empresa llegó a diversos acuerdos con entidades menores para distribuir las labores de la producción.

En este sentido, la entidad que más dinero aportó con 1,2 millones fue T2o Admedia Services encargada de la venta de la campaña publicitaria en los medios de comunicación. La empresa ganadora del concurso, tuvo que apoquinar 256.000 euros más y por su parte la entidad Gráficas Aries S.A. sentenció su inversión con menos de 3.000 euros destinados al montaje del escenario. En total toda la campaña publicitaria se propulsó hasta el millón y medio de euros.

Un Gobierno de récord en la publicidad

Fuera de las inversiones promovidas por el Ministerio de Igualdad, que se espera que superen los 4 millones hasta el próximo año 2028, el Gobierno gastará más de 160 millones de euros dedicados a campañas publicitarias, lo que supone un aumento del 16 % respecto a los últimos presupuestos. En la historia de la democracia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, solamente superado por el de José Luis Rodríguez Zapatero, es el que más dinero ha gastado en campañas institucionales.

Ahora con las tensiones entre los socios de Gobierno y las dudas del Ejecutivo, se espera que en las próximas partidas presupuestarias se rebaje el presupuesto de Igualdad.