El misterioso objetivo del narco detenido con tres pistolas cargadas y un coche de lujo robado

Un coche robado en Bélgica, tres pistolas con munición y un narco dominicano. Estas son las tres misteriosas piezas que tiene que hilar la Policía Nacional para saber qué objetivo tenía la presencia en la Costa del Sol de este peligroso delincuente que fue detenido cuando circulaba con un vehículo de alta gama. A pesar de ser un riesgo para la "seguridad pública" ya se encuentra en libertad.

LA RAZÓN ha tenido acceso al informe policial del arresto de este peligros individuo que fue detenido con dos pistolas de la marca Glock de 9mm y otra de FN Browning del mismo calibre. También tenía cartuchos de esta munición y dos pares de guantes para dificultar su identificación.

El peligroso sujeto, de 41 años dominicano, lleva en nuestro país desde hace ocho años donde acumula desde tráfico de drogas hasta agresiones sexuales. Ya había sido arrestado con anterioridad por la tenencia ilícita de armas. La sucesión de los acontecimiento de su última detención levanta la desconfianza de los investigadores.

Fue el pasado jueves cuando este hombre, acompañado de otro individuo, estuvo durante horas en el interior Audi RS23 en la calle Verdiales de Vélez. La actitud sospechosa de esta pareja alertó a los vecinos que llamaron a las autoridades. Una patrulla de la Policía Local se personó en la zona.

Cuando llegaron los agentes, el conductor huyó a la carrera mientras que el copiloto no pudo escaparse. La sorpresa de los funcionarios llegaron cuando en el registro del coche hallaron las pistolas. Los datos del vehículo revelaron que había sido robado en Bélgica. También tenían 1.000 euros en efectivo.

El análisis de las pistolas

Este dominicano fue trasladado hasta dependencias de la Policía Nacional de Vélez-Málaga cuyos agentes comandarán la investigación. El dominicano se negó a ceder sus datos de ADN para saber si está relacionado con otros hechos graves.

A pesar de la gravedad de las circunstancia que rodearon su arresto, este narco fue liberado a pesar de que hay motivos para considerarle responsable "criminalmente del delito de tenencia de armas prohibidas". Aunque tiene que comparecer en sede judicial todos los lunes de cada mes, según ha informado Juango Ospina, letrado del dominicano, a LA RAZÓN.

Sobre este hecho, Ospina ha elogiado el trabajo de la Policía Nacional ya que sus agentes han hecho "una gran labor y sobre todo aplicando garantías y educación de calidad con nosotros como abogados, en la asistencia en comisaría". No obstante ha reconocido que se encuentran ante un "caso delicado" y ha defendido que se encuentran trabajando para defender la inocencia de su cliente.

De la misma forma, la Policía sigue avanzando las diligencias para tratar de identificar al conductor del coche de alta gama que huyó del lugar. Las pistolas están en poder de la Policía Científica, cuyos agentes serán los encargados de analizar si se utilizaron en algún tiroteo de la Costa del Sol.