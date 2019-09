Moncloa asegura que la oferta a Podemos está “abierta a cambios y matices”

La primera reunión del PSOE y Unidas Podemos para desbloquear la investidura que se celebró ayer en el Congreso y que se saldó sin ningún acercamiento entre las posturas de ambas formaciones parece no minar la “esperanza” del Gobierno de “dejar de estar en funciones”. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha querido hoy centrarse en la posibilidad de avanzar en la negociación -en lugar de en las diferencias que se constataron- y “encontrar resultados donde no existen”.

En este sentido, Celaá ha asegurado que la oferta del PSOE, esa “tercera vía” con “fórmulas potentes de cooperación” que permitiría a Unidas Podemos capitalizar puestos de la Administración pero no en el Consejo de Ministros, “está abierta a cambios y matices”. El objetivo es que exista “ganancia y satisfacción para ambas partes”, ha dicho la portavoz.

En Moncloa sostienen que se puede avanzar en “algo nuevo” y ponen el foco en recuperar la confianza perdida entre ambas partes. Celaá ha dicho “tener esperanza” destacando el “espacio que queda por recorrer” a través de “medidas abiertas a la negociación y que no sabemos dónde acabarán”. “Negociar no consiste en imponer, sino en tratar de conseguir un resultado que todavía no existe”, ha destacado. En todo caso, en Moncloa siguen desdeñando la coalición que pide Podemos y exponen la proximidad de un “octubre en el que abordaremos conflictos en profundidad” como el Brexit, la guerra comercial entre EE UU y China o la sentencia del “procés” como elementos desestabilizadores que requieren de un “gobierno sólido, fuerte y confiable” para afrontarlos.