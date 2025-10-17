Mucho Koldo

Tengo claro que a España la gobierna la inmensa astucia del Gobierno, que se revuelve diariamente, ante la molicie con la que la oposición le planta cara sin éxito. Piensen que desde 2018, unos y otros se confabularon para derrocar al “sanchismo” y ahí sigue, pasando de la novela picaresca a la tira cómica sin anestesia. Don Koldo con la gorrita sale del juzgado, donde no abre la boca, y certifica que el guionista de este culebrón “cutresalchichero” debe ser familia del genial Ibáñez. El tipo que parió a Mortadelo y Filemón, el que le puso ladrillos con gracia al número 13 de la Rue del Percebe, bien pudo firmar el TBO “Koldo & cía” para partirnos la caja pasando páginas un sábado por la tarde. Ya conocen los ingredientes: desde las prostitutas a las colocaciones de amigas, las mansiones costeras, los sobrecitos, la chistorra roja y ahora la gorrita del ex asesor. Se presenta ante el tribunal como una suerte escolar británico de los años cuarenta. Desvalido, con su corbatita, bajo el cielo gris y acosado por la prensa. “Sólo pido que no me agredan”, le espetó a los compañeros que cubrían su silencio. Un fortachón con corazón de merengue, es enternecedor. Me recuerda a Garrone, el gigante de la novela de “Cuore”. Tomando aire unos segundos, Sánchez aplaude que su corrupción vaya desde colocar a su hermano a los negocios de su esposa, acabando en esta comedia chusca de ladronzuelos de medio pelo. Minucias, deberá pensar, mientras en las encuestas se mantiene gracias a los problemas de los barones del PP en sus territorios, la imparable subida de VOX y la entrada en el debate político del derecho al aborto. Cuestión que instrumentalizó el PSOE en los ochenta con resultados arrolladores. Tal es su confianza que puede confesar en una entrevista que también cobró en sobres repartidos por Ferraz. “¡Tócate!”, porque el cuento de “Koldo & Cía” les viene de perillas para darle largas a la legislatura, controlar el partido y desgastar al rival.