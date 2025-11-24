El Museo Naval conmemorará el nacimiento de la bandera de España integrada por "los colores que nos identifican"

El Museo Naval presentará el próximo 4 de diciembre su particular homenaje a la bandera de España integrada por "los colores que nos identifican" y que fue trasladada desde el mar. La exposición estará disponible para el público desde el próximo 5 de diciembre y cerrará sus puertas varios meses después. Concretamente el último día para acudir al Museo Naval será el 5 de abril de 2026.

Aunque la efeméride ya se produjese en el mes de mayo, con el recuerdo de la decisión de Carlos III mediante un Real Decreto, con este fecha elegida la conmemoración se podrá extender a lo largo de dos períodos anuales.

Desde sus redes sociales la institución ha avanzado que la exposición servirá para que las ciudadanos puedan conocer la historia de la bandera ligada a la Armada. "Por este motivo, el Museo Naval presenta un recorrido por esa historia y la de sus colores que son de todos porque nos unen, representan y comprometen", se asegura en las redes sociales.

Una vez se realicen los actos protocolarios con las diversas autoridades las personas que quieran conocer la historia de uno de los símbolos de la bandera tendrán que acudir al espacio entre el martes y el domingo. Salvo los lunes en los que se mantendrá cerrado, el horario será desde las 10 de la mañana hasta las 19:00 horas de manera ininterrumpida.