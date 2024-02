El PP niega que estuviese dispuesto a indultar a Puigdemont

En el ecuador de la campaña el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desveló ayer que no había tardado ni 24 horas en decir que "no" a la amnistía. Se ha hablado en las últimas horas de la posibilidad de que Feijóo estudiara en verano la constitucionalidad de la amnistía, o, en un posible indulto para lograr los siete votos de Junts y ser investido presidente. Se ha hablado en las últimas horas de la posibilidad de que Feijóo estudiara en verano la constitucionalidad de la amnistía, o, en un posible indulto para lograr los siete votos de Junts y ser investido presidente.

Fuentes del PP señalan que Feijóo nunca indultaría a una persona acusada por cualquier delito que no mostrara total arrepentimiento por sus actos ni mostrara propósito de enmienda. Recuerdan que estas condiciones no se dieron con los indultos del procés "y menos aún se dan con los que no han sido procesados aún por haber abandonado nuestro país para escapar de la acción de la Justicia y de los tribunales españoles". Por ello, las mismas fuentes recalcan que su postura es clara: "Ni amnistía, (porque es inconstitucional), ni indultos (porque son injustos y arbitrarios) para aquellos que desafiaron al Estado y dicen que lo volverían a hacer.

Los populares niegan que ofrecieran esta u otras alternativas al expresidente catalán, Carles Puigdemont, para lograr el apoyo de Junts a la investidura. "En ningún caso se llegó a negociar la amnistía", agregan fuentes del PP, que argumentan que "este partido no negocia sobre algo que incumple la Constitución". Por ello inciden en "no a negociar impunidad por votos y no a llamar reconciliación a lo que es interés electoral o parlamentario". Ante el no del PP, Junts dio la Presidencia del Congreso al PSOE, recuerdan. Además, inciden en que no se puede negociar impunidad por votos, y tampoco llamar reconciliación a lo que es "interés electoral o parlamentario".

El PP asegura que la reconciliación que defiende Sánchez "es ficticia" y solo surge de la necesidad judicial de quien tiene los votos y la necesidad política de quien los necesita. "Ese modelo no le basta a los españoles", apuntan las mismas fuentes. Recuerdan que lideran la oposición y no el Gobierno "por mantener nuestros principios a salvo de las exigencias de prófugos y condenados" y subrayan que por ello "dijimos no en menos de 24 horas a la amnistía que Sánchez lleva cinco meses queriendo impulsar en nuestro país". Por ello, recuerdan que Sánchez es presidente y Feijóo, no.

Asimismo, advierten de que "hay un elevado interés por parte del PSOE y de sus altavoces de decir que todos somos iguales y no, no lo somos".