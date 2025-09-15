Otegi defiende los altercados en la Vuelta: "Fue una reacción sana"

La polémica por lo vivido en la última etapa de la Vuelta Ciclista en Madrid sigue dando que hablar. El último en reaccionar a los altercados, por los que dos personas fueron detenidas y 22 policías resultaron heridos, ha sido el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. A su juicio, lo de ayer no fue más que una "reacción popular sana". Es más, lejos de "perjudicar la imagen de Madrid", considera que pone al país "a la vanguardia de los países solidarios con Palestina".

El líder abertzale ha señalado en Radio Popular que nadie está a favor de que se ponga en riesgo a los ciclistas, "cosa que no se ha hecho", ha resaltado, obviando así las quejas de los deportistas que denunciaban el lanzamiento de chinchetas al asfalto. Es más, ha asegurado que estamos asistiendo a "la muerte de hambre de miles de niños, que se contabilizan 20.000 niños muertos" y frente a eso, "la reacción popular es sana". "Lo que ha ocurrido es que esa reacción popular ha puesto en el orden del día y fundamentalmente en la realidad mediática actual un grave problema al que estamos asistiendo todos en directo, que es el del genocidio del pueblo palestino", ha matizado.

Según recoge Europa Press, Otegi ha asegurado no entender muy bien que el PP y Vox dijeran este domingo que lo ocurrido "dificulta la imagen exterior de una determinada ciudad". "Al contrario, yo creo que lo que hace es poner esa ciudad y poner este país, en este caso el País Vasco, a la vanguardia de los países solidarios con la causa palestina".

Ante las críticas que hubo por parte del PNV e instituciones vascas por los incidentes tras las protestas en el País Vasco que impidieron que la Vuelta llegara a la meta prevista en Bilbao, Otegi ha indicado que ha habido un "cambio de posición" por parte de la formación jeltzale. "24 horas después hubo una especie de recogida de esas reflexiones y se plantearon otro tipo de reflexiones", ha añadido.

"No hay ningún problema con la Ertzaintza"

Otegi también se ha referido a las críticas de EH Bildu sobre algunas actuaciones de la Ertzaintza y tras destacar que "no hay ningún problema con los ertzainas a nivel individual", ha indicado que se sienten "obligados" a denunciar los comportamientos antidemocráticos "cuando se producen". "Si se defienden esos comportamientos se crean espacios de impunidad", ha dicho.

En este sentido, el dirigente abertzale ha hecho referencia también a las recientes dimisiones de la cúpula policial de ese cuerpo y ha mantenido que "no se sabe bien cuáles son las razones". En su opinión, es necesario un debate sobre el modelo policial y en este contexto ha indicado que "en una república vasca de EH Bildu habrá policía, pero habrá que definir el modelo, que será alejado de los modelos policiales españoles".

También ha denunciado que determinados partidos políticos intentan hacer responsable a EH Bildu de pintadas y actuaciones que no ha cometido y ha sugerido que detrás de esas acusaciones "se esconde el intentar evitar que EH BIldu gane unas futuras elecciones".