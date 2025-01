El Supremo no reclamará las imágenes de Delcy en Barajas porque no afectan a las acusaciones de Aldama contra Ábalos

El magistrado Leopoldo Puente desoye a Víctor de Aldama y no reclamará las grabaciones del aeropuerto de Barajas de la visita de la vicepresidente venezolana, Delcy Rodríguez, el 20 de enero de 2020, en la que el comisionista se atribuyó un papel determinante. El empresario solicitó la medida para desmentir a José Luis Ábalos, que niega que Aldama estuviese presente en el aeropuerto ese día.

El instructor considera que incorporar esas imágenes es irrelevante en la medida en que, acreditasen o no la presencia de Aldama en Barajas, en nada afectan a las acusaciones de Aldama contra Ábalos de cobrar comisiones de la "trama Koldo" a cambio de amañar adjudicaciones públicas. Tal y como apreció el Ministerio Fiscal, Puente concluye que estos hechos no forman parte del objeto de la causa.

Según pone de relieve en su resolución, esa grabación de las cámaras de seguridad "en nada justificaría la existencia o inexistencia de los hechos que son aquí objeto de investigación". "Si se acreditara a través de las grabaciones interesadas -argumenta- la presencia en el aeropuerto de Madrid el pasado día 20 de enero de 2020 del sr. de Aldama, acompañando al sr. Ábalos, ello nada añadiría a la verosimilitud de los hechos delictivos que aquél atribuye a éste", a saber, "haber obtenido comisiones derivadas de la contratación con diferentes administraciones o con la Administración institucional o haberle dispensado el acceso a diferentes estamentos o autoridades del Gobierno de España con el propósito de facilitarle diferentes gestiones económicas". Por contra, añade, "si no pudiera acreditarse la presencia del sr. de Aldama el referido día en las instalaciones aeroportuarias" tampoco esas imputaciones "resultarían, por eso, desmentidas".

No es solamente, añade el instructor, que los hechos cuya grabación se solicita desborden el objeto del procedimiento, "sino que, además, no se advierte en este momento, -nadie lo ha sostenido aquí-, que los mismos pudieran presentar carácter delictivo, por muy controvertida que pudiera resultar la visita en términos políticos". Y en todo caso, subraya, "no debe ser, evidentemente, el procedimiento penal el escenario hábil para ventilar controversias" de naturaleza política.

La defensa de Ábalos presentó el pasado 18 de diciembre, tras la declaración del ex secretario de Organización del PSOE en el Supremo, un documento señalando las "contradicciones" del empresario en su comparecencia ante el juez Leopoldo Puente, que investiga a ambos por delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias, entre otros. El exministro considera que Aldama mintió al dar su versión "sobre el aterrizaje en Barajas" de Delcy Rodríguez, una visita para cuyas gestiones el comisionista se atribuyó un papel preponderante.

Pero Ábalos niega que Aldama estuviese presente en Barajas para recibir a la vicepresidenta venezolana, por lo que la defensa del empresario reclamó al instructor que recabase las grabaciones realizadas por las cámaras de seguridad del aeropuerto, en poder del titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que investigó los hechos aunque terminó archivando el procedimiento, decisión que respaldó el Tribunal Supremo. Los abogados de Aldama pidieron al instructor que reclamase a dicho juzgado de Plaza de Castilla una "copia de las grabaciones realizadas en el aeropuerto de Madrid, relativas a la llegada del avión donde viajaba la Vicepresidenta de Venezuela de la Sra. Delcy Rodríguez, para que las mismas queden incorporadas al presente procedimiento".

Así pretendía acreditar "la presencia" de Aldama en Barajas, "la veracidad" de su declaración ante el juez, "en cuanto a su vinculación con la organización de dicho viaje, la asunción de tareas propias de las relaciones internacionales" y, en definitiva, "el evolucionado grado de relación" que ya mantenía en enero de 2020 tanto con Ábalos como con su entonces asesor, Koldo García, así como "su implicación en el actual Gobierno de España, como consecuencia de las relaciones de interés establecidas".