Pedro Sánchez abre el curso político

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausurará este lunes, a partir de las 12.00 horas, el acto "Por un pacto de Estado frente a la emergencia climática".

Este encuentro se celebrará en el salón de actos del complejo ministerial de Cuzco (Paseo de la Castellana, 162) y, además de él, intervendrán la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

A esta cita asistirán también la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La idea del jefe del Ejecutivo es firmar un pacto de Estado contra el cambio climático tras la ola de incendios que han asolado casi 400.000 hectáreas a lo largo del año.

No es el único acto de la agenda de Sánchez porque este lunes será entrevistado en Televisión Española por la nueva presentadora del Telediario 2, Pepa Bueno.

