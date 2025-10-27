La Fiscalía pide imputar a un trabajador de Hazte Oír por la lona de "Sánchez, corrupto"

La Fiscalía pide imputar a un trabajador de Hazte Oír por la colocación de lona que tachaba al presidente del Gobierno de "corrupto". La asociación la colgó, en mayo, frente al Congreso de los Diputados y un juez de Madrid ordenó su retirada cautelar al verlo un "lesivo para la reputación" de Pedro Sánchez.

En un escrito, con fecha del pasado 30 de septiembre y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el fiscal no aclara si apoya o no la petición del PSOE de que se prohíba, por mandato judicial, la difusión del cartel sobre el presidente del Gobierno a través de la circulación de vehículos o en los perfiles que tiene la entidad en redes sociales.

El Ministerio Fiscal reclama a la instructora, "con carácter previo a informar" sobre esta medida cautelar que solicitaron desde Ferraz, que se pregunte a la Brigada Provincial de Información de la Policía para que "de cuenta de si continúa llevándose a cabo la campaña".

Asimismo, insta a la titular del Juzgado de Instrucción número 12 a que ordene a los agentes "la averiguación de la identidad del responsable de la web y redes sociales empleadas para difundir esta campaña". La magistrada lo ha aceptado, según ha podido saber este diario, y ha librado oficio a las fuerzas policiales para que hagan saber si la campaña sigue activa y la identidad de sus promotores.

Por otro lado, accede a una petición de la asociación y pide a la propia Fiscalía Provincial de Madrid que "informe sobre si ha abierto diligencias de investigación sobre la circulación de camiones con la imagen de la lona y, en caso de existir, adjunte copia de lo actuado en la misma".

LA RAZÓN ya publicó en exclusiva, en junio, que archivó las actuaciones al concluir que no había un delito de odio en el cartel con el que circulaba el conocido como "Capobus" por las calles de la capital.

La jueza María Dolores Baeza indaga en si Hazte Oír pudo cometer un delito de injurias con publicidad contra el jefe del Ejecutivo con la colocación de la lona que le relacionaba con la corrupción en una fachada situada frente a la Cámara baja.

De hecho, el propio Sánchez está personado como perjudicado en la causa, tras haberlo solicitado, y su formación ejerce la acusación popular, dado que este asunto acabó judicializado por la denuncia de una de sus diputadas (Begoña Nasarre).