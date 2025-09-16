IU pide a los ministros de Sumar que no vayan al Consejo hasta aprobar el embargo de armas

El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, ha pedido este martes a los ministros de Sumar que no asistan a las reuniones del Consejo de Ministros mientras no se apruebe el decreto sobre el embargo de armas a Israel. "No es una buena noticia que (el decreto) hoy no vaya al Consejo de Ministros y no puede ser que se aplace más allá del siguiente", ha recalcado Maíllo en declaraciones a RNE.

Por eso se ha mostrado partidario de que si no se aprueba en la reunión del gabinete de Pedro Sánchez de la próxima semana, los ministros del espacio político IU, pertenezcan o no a este partido, no acudan al Consejo de Ministros.

Ha precisado que eso no significa que vayan a abandonar el Gobierno justo cuando acaba de anunciar precisamente medidas defendidas por su formación desde hace tiempo contra el "genocidio" del pueblo palestino por Israel.

Según Maíllo, con las nueve medidas que presentó la semana pasada el presidente del Gobierno se va por el "buen camino", pero ha incidido que "le faltó la décima", en alusión al embargo de armas.

Y ha insistido en que mientras no se apruebe no puede mantenerse la normalidad dentro del Consejo de Ministros.

En su opinión, "no es normal que un anuncio de un presidente del Gobierno no sea capaz de concretarse ni siquiera ocho días después". "Es un error que quita fuerza al poder moral y de liderazgo moral que está teniendo España en la opinión pública mundial en su posición firme ante Israel", ha subrayado.

EFE