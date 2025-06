El PNV, convencido de que la "trama Koldo" no le salpicará

El presidente del PNV de Vizcaya, Iñigo Ansola, se ha mostrado convencido de que la 'trama Koldo' no afectará a su partido y espera que solo haya "casos aislados" del PSOE y no salgan informaciones que apunten a que la supuesta corrupción sea algo "sistémico" porque, si no, los jeltzales tendrían que tomar decisiones sobre su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez.

En una entrevista concedida a "Onda Vasca", Ansola se ha referido a la declaración de este lunes en el Tribunal Supremo del ex secretario de Organización del PSOE y ex ministro, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García, y ha dicho que el PNV está viviendo "con muchísima preocupación y con muchísima incertidumbre", porque cada día aparecen nuevas noticias y la situación es "muy preocupante".

"Estos casos de corrupción no hacen más que desprestigiar la política, y eso nos preocupa enormemente. Desde luego, pedimos que las cosas se aclaren cuanto antes y que se adopten las medidas oportunas para que no vuelvan a ocurrir porque, por desgracia, ya venimos viendo históricamente que estos casos de corrupción no son aislados", ha añadido.

A su juicio, "hace falta gente en esa política al servicio de la ciudadanía, por el bienestar de la ciudadanía, por la buena calidad en todos los servicios, y hay que recobrar esa confianza en la política".

Implicación del PNV en la trama

"La política es muy necesaria y ni que decir que la inmensa mayoría de la gente que estamos metidos en política, entendemos que la política es para servir a la ciudadanía. Y nos vemos muy afectados por unos pocos que han creído que la política es para el lucropropio, de una manera ilegal", ha censurado. Por ello, ha dicho que hay que "denunciar esta situación, y pedir y exigir que se aclare cuanto antes".

Sobre las informaciones que apuntan a que pueda haber grabaciones de esta supuesta trama en las que pueda aparecer el PNV, se ha mostrado "convencido" de que no les va a afectar este caso. "Y deseo que no haya ninguna persona relacionada al PNV que esté involucrada. Tenemos que velar por que no pase nada de eso, y por eso entiendo que todas las administraciones actualmente, tanto el Gobierno Vasco, las diputaciones, y los ayuntamientos, están analizando qué tipo de relación ha habido con estas empresas que han salido a colación", ha explicado.

En caso de que haya habido relación, ha considerado se tendrá que analizar "de qué tipo ha sido y cómo está ese expediente". No obstante, ha apuntado que "no quiere decir que el mero hecho de que haya habido una relación haya sido un caso de mordida".

Iñigo Ansola se ha referido al anuncio del Lehendakari, Imanol Pradales, de que se está haciendo ya un análisis exhaustivo de toda la contratación pública de los últimos 10 años, para afirmar que, desde la experiencia personal, los procedimientos administrativos de contratación "son muy pulcros, son muy exigentes", y duda "mucho de que realmente haya algún caso de este tipo".

"Pero, en aras a la transparencia y a que nos aseguremos de que las cosas han estado bien hechas, hay que revisarlas. Estoy convencido de que las cosas se han hecho bien", ha insistido.

Europa Press