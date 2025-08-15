Clavijo asegura que el ritmo de los traslados de menores migrantes es "insuficiente"

La reactivación del traslado de menores no acompañados desde Canarias a la Península ha copado las declaraciones de Fernando Clavijo, después que el PSOE detuviese las operaciones debido a problemas de "índole burocrática".

En este sentido, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha valorado que "el ritmo y las cantidades" de menores migrantes derivados a la Península no es el adecuado para aliviar la presión canaria, pero ha celebrado que los traslados se hayan reactivado de cara al próximo sábado.

"Esperemos que la semana que viene podamos volver a reunirnos para que ese ritmo de salida aumente y sea suficiente para resolver los problemas de hacinamiento de menores en Canarias", ha señalado el presidente regional recordando que es una de las motivaciones y de las preocupaciones del Tribunal Supremo.

De cara a la reunión del próximo lunes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado confianza y espera que se acelere la reconstrucción de las viviendas en la Isla de la Palma abrasadas por la erupción volcánica de hace cuatro años. Además, espera hablar de todos los temas acordados con Sánchez y que la reunión sirva para avanzar en los diferentes problemas sociales que azotan a Canarias.

La primera actividad en materia nacional de Sánchez

El presidente del Gobierno se encuentra de vacaciones desde hace varias semanas y se espera que no regrese a Madrid hasta la última semana de agosto en los albores del nuevo curso político. Pese a los incendios que azotan España, el representante socialista no ha abandonado su estancia vacacional y ha delegado la responsabilidad, tanto en Fernando Grande-Marlaska como en los presidentes de los territorios autonómicos.

Más allá de la reunión mantenida sobre la situación de Ucrania con los principales representantes europeos y diversos mensajes de apoyo en las redes sociales, la actividad del presidente ha pasado desapercibida. Será el próximo lunes, cuando retome de manera sosegada la primera reunión en materia nacional desde el final del curso político.